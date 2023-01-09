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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Когда Лиман сдавали, всех повырезали хохлов там". СБУ перехватила разговор оккупанта о преступлениях против гражданских

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В СБУ подчеркнули, что слова оккупанта, рассказавшего об убийствах и изнасилованиях гражданских в Лимане, задокументированы
В СБУ подчеркнули, что слова оккупанта, рассказавшего об убийствах и изнасилованиях гражданских в Лимане, задокументированы
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины получила очередное подтверждение преступлений российских оккупантов против мирных жителей Украины, речь, в частности, о населении Лимана Донецкой области.

Об этом пресс-центр СБУ проинформировал в Telegram 9 января. 

СБУ обнародовала аудиозапись перехвата разговора одного из оккупантов, который признается, что оккупационный контингент насиловал и убивал гражданских. 

"Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов ...баных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли и расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых, всех ...бли, резали их, расстреливали", – заявил он, отвечая на вопрос, есть ли "девки" там, где он находится. 

В СБУ подчеркивают, что разговор этого россиянина задокументирован и станет "еще одним доказательством в Гааге для тех захватчиков, кому удастся выжить в этой войне". 

"Армия РФ – это военные преступники и маньяки, наслаждающиеся издевательством над мирным населением временно оккупированных территорий. [...] Следователи СБУ работают над тем, чтобы рашисты получили максимальное наказание за каждое свое преступление. Всего по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны армии России Служба безопасности открыла более 21 тыс. уголовных производств", – добавили авторы релиза. 

Контекст:

В апреле 2022 года СБУ обнародовала перехват разговора одного из оккупантов, в котором женщина призывала мужа насиловать украинок"Ты давай, там, украинских баб насилуй и мне ни о чем не говори. Понятно? Хи-хи... Разрешаю. Только предохраняйся там", – говорила она. Позже стали известны имена собеседников на записи – это Ольга Быковская (в девичестве – Пинясова) и Роман Быковский. В декабре СБУ объявила Быковскую в розыск

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, изнасилование, Лиман, армия РФ, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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