"Когда Лиман сдавали, всех повырезали хохлов там". СБУ перехватила разговор оккупанта о преступлениях против гражданских

В СБУ подчеркнули, что слова оккупанта, рассказавшего об убийствах и изнасилованиях гражданских в Лимане, задокументированы Фото: Служба безпеки України / Facebook

Об этом пресс-центр СБУ проинформировал в Telegram 9 января.

СБУ обнародовала аудиозапись перехвата разговора одного из оккупантов, который признается, что оккупационный контингент насиловал и убивал гражданских.

"Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов ...баных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли и расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых, всех ...бли, резали их, расстреливали", – заявил он, отвечая на вопрос, есть ли "девки" там, где он находится.

В СБУ подчеркивают, что разговор этого россиянина задокументирован и станет "еще одним доказательством в Гааге для тех захватчиков, кому удастся выжить в этой войне".

"Армия РФ – это военные преступники и маньяки, наслаждающиеся издевательством над мирным населением временно оккупированных территорий. [...] Следователи СБУ работают над тем, чтобы рашисты получили максимальное наказание за каждое свое преступление. Всего по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны армии России Служба безопасности открыла более 21 тыс. уголовных производств", – добавили авторы релиза.