Российский правозащитник Осечкин: За последние 15 лет ФСБ взяла под контроль весь криминальный мир в России. Большая часть независимых "воров в законе" покинули страну, оставшиеся подписали секретные документы о сотрудничестве с ФСБ и ФСИН

"За последние 15 лет ФСБ взяла под контроль фактически весь криминальный мир в России. И не секрет, что большая часть независимых "воров в законе", которые вот старой закалки, старой формации, старых понятий и убеждений, – они все были вынуждены покинуть территорию России: кто-то в Турции, кто-то в Греции, кто-то в каких-то других странах. А те, которые находились и находятся внутри России, – большая часть из них была вынуждена принять правила игры, подписать секретные документы о сотрудничестве с разными подразделениями ФСБ России и Главным оперативным управлением ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. – "ГОРДОН")", – рассказал Осечкин.

Спецслужбы, добавил он, взяли всю воровскую иерархию под контроль и используют "в своих, службистских целях".

"В том числе для того, чтобы, с одной стороны, пополнять внебюджетную кассу спецслужб из так называемого общака для того, чтобы у них были деньги на различные спецоперации, диверсии, заказные убийства, подкуп каких-то чиновников в других странах", – утверждает правозащитник.

Осечкин подчеркивает, что угроза изнасилованием срабатывает, поскольку грозит заключенному потерей места в тюремной иерархии.

"Огромное количество российских мужчин, которые встроены в эту иерархию: там, смотрящих, положенцев, воров, – они прекрасно понимают, что нужно очень внимательно слушать своего куратора. Потому что, если что, тебя этапируют в такую пыточную, с тобой это все сделают [изнасилуют]. И ты автоматом лишишься всех статусов и будешь до конца своих дней в этой гулаговской иерархии на самом дне: на минус 10-м этаже", – подытожил Осечкин.

ВИДЕО