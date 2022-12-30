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Российский правозащитник Осечкин: За последние 15 лет ФСБ взяла под контроль весь криминальный мир в России. Большая часть независимых "воров в законе" покинули страну, оставшиеся подписали секретные документы о сотрудничестве с ФСБ и ФСИН

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Осечкин утверждает, что спецслужбы РФ подмяли под себя российский преступный мир
Осечкин утверждает, что спецслужбы РФ подмяли под себя российский преступный мир
Фото: fsb.ru

Российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в интервью основателю здания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что угроза изнасилования в российских тюрьмах – это не только "попытка унизить человека и сломать". Зачастую угроза изнасилования в тюрьме используется российскими надзорными органами и спецслужбами в качестве рычага влияния на заключенных.

"За последние 15 лет ФСБ взяла под контроль фактически весь криминальный мир в России. И не секрет, что большая часть независимых "воров в законе", которые вот старой закалки, старой формации, старых понятий и убеждений, – они все были вынуждены покинуть территорию России: кто-то в Турции, кто-то в Греции, кто-то в каких-то других странах. А те, которые находились и находятся внутри России, – большая часть из них была вынуждена принять правила игры, подписать секретные документы о сотрудничестве с разными подразделениями ФСБ России и Главным оперативным управлением ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. – "ГОРДОН")", – рассказал Осечкин.

Спецслужбы, добавил он, взяли всю воровскую иерархию под контроль и используют "в своих, службистских целях".

"В том числе для того, чтобы, с одной стороны, пополнять внебюджетную кассу спецслужб из так называемого общака для того, чтобы у них были деньги на различные спецоперации, диверсии, заказные убийства, подкуп каких-то чиновников в других странах", – утверждает правозащитник.

Осечкин подчеркивает, что угроза изнасилованием срабатывает, поскольку грозит заключенному потерей места в тюремной иерархии.

"Огромное количество российских мужчин, которые встроены в эту иерархию: там, смотрящих, положенцев, воров, – они прекрасно понимают, что нужно очень внимательно слушать своего куратора. Потому что, если что, тебя этапируют в такую пыточную, с тобой это все сделают [изнасилуют]. И ты автоматом лишишься всех статусов и будешь до конца своих дней в этой гулаговской иерархии на самом дне: на минус 10-м этаже", – подытожил Осечкин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, тюрьма, правозащитники, ФСБ, заключенные, изнасилование, угрозы, закон, спецслужбы, ФСИН РФ, интервью, тюрьмы, мужчины, криминал, Владимир Осечкин
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