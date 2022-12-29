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Российский правозащитник Осечкин: Впереди и транзит власти в России, и прекращение войны. И мы все – и "хорошие русские", и плохие – будем принимать участие в выплатах репараций Украине и ее восстановлении

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Осечкин: Я просто по-человечески хочу извиниться за то, что причастен к тому миру, который принес это зло и огромную боль в Украину
Осечкин: Я просто по-человечески хочу извиниться за то, что причастен к тому миру, который принес это зло и огромную боль в Украину
Фото: Владимир Осечкин / Facebook

Российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в интервью основателю здания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что, хотя и не живет в России больше семи лет, чувствует ответственность за агрессию России против Украины.

"Я не хочу быть в ваших глазах и в глазах ваших уважаемых зрителей хорошим русским или кем-то. Я просто по-человечески хочу извиниться за то, что я причастен к тому миру, который принес это зло и эту огромную боль в Украину", – отметил он. 

Осечкин назвал российское общество "управляемым страхом". По его мнению, большая часть россиян не согласна с действиями военно-политического руководства страны и "осторожно говорит о недовольстве войной, о недовольстве [президентом РФ Владимиром] Путиным, недовольстве его олигархами, недовольстве пыточными тюрьмами". Однако сопротивляется власти небольшая часть общества, признал он. 

"Эта ситуация дикая, чудовищная, и, наверное, во многом мы сами виноваты. Безусловно, мы виноваты. И перед вами, дорогие, уважаемые украинцы, и перед самими собой, потому что мы потеряли свою собственную страну. Ведь когда разваливался Советский Союз, большинство людей остались довольны тем, что памятник Дзержинскому свалили. Но осталась эта суперспецслужба с огромным количеством компромата на них же, с огромным количеством тайной агентуры, с огромным количеством секретных, подлых, бесчеловечных методов, с помощью которых они людей вербуют и берут их под контроль: изнасилование, компроматы и другие какие-то вариации. Мы все допустили то, что мы сохранили тогда эту суперспецслужбу: со знаком минус, безусловно. Там злые гении. Гении, но очень злые и очень подлые. Поэтому здесь [в России] впереди, безусловно, через какое-то время транзит власти, безусловно, и война прекратится. Конечно же, кто бы из нас сейчас ни называл себя хорошим русским или плохим – мы все будем принимать участие в выплатах репараций, восстановлении Украины, в оказании посильной помощи, в возмещении ущерба", – добавил он. 

Россиянам, по мнению правозащитника, "в первую очередь просто нужно поумнеть".

"И в следующий раз, когда появится это окно возможностей изменения, трансформации самого государства, нужно не хлопать в ладоши, радостно свалив пару памятников, а ликвидировать, упразднять ФСБ, нужно делать будет из Кремля и из Лубянки музеи тоталитаризма, чтобы все последующие поколения туда приходили и видели эти ужасы", – добавил Осечкин. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, правозащитники, ФСБ, тоталитаризм, война России против Украины, выплаты, репарации, восстановление, Владимир Осечкин
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