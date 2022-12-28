Российский правозащитник Осечкин: Два дела о пытках в российских колониях я не могу воспринимать без слез. Первое – как тувинцу Ондару в задний проход вставили кипятильник – и он разорвался

Осечкин: Представить, что это за люди, которые вставляют в живого человека кипятильник и подключают к розетке, я не могу. Я вообще их людьми не могу признать Скриншот: DW на русском / YouTube

"Наверное, это самое страшное, что я встречал из тех фактов, которые мы расследовали... Есть два дела, каждое из которых я не могу воспринимать без слез и спокойно. Первое – это история с Кежиком Ондаром. Это тувинец, который принимал участие в акции протеста против пыток в колонии №15 ГУФСИН по Иркутской области", – рассказал Осечкин.

Правозащитник напомнил, что в апреле 2020 года в этой колонии начались протесты заключенных из-за применения насилия со стороны сотрудников службы исполнения наказаний. Бунт подавили силой.

"Приехал спецназ, их всех избили. Половину из них раздели догола, связали, побросали в автозаки и увезли в иркутские СИЗО №1 и СИЗО №6, где пришла команда вот этим капо-разработчикам, садистам: "Зеленый цвет". Делайте с ними все, кроме трупов, то есть бейте, пытайте, насилуйте и так далее", – рассказал Осечкин.

Одним из заключенных, кто попал в СИЗО №1, был Ондар. В изоляторе над ним сразу начали издеваться, сказал правозащитник.

"Его закинули в "пресс-хату", где из него пытались выбить показания, чтобы он оговорил самого себя и других, а он ничего не говорил им вразумительного в ответ. И они его били несколько дней подряд в одной "пресс-хате", потом перевели в другую "пресс-хату", подвешивали его голого на решетку ногами верх, головой вниз. Когда он после всех этих пыток не сломался и после актов группового насилия тоже не сломался, ему в задний проход вставили кипятильник – и он разорвался. Представить, что это за люди, которые вставляют в живого человека кипятильник и подключают к розетке, я не могу. Я вообще их людьми не могу признать. Это была одна из самых страшных пыток с огромным увечьем", – рассказал Осечкин.

По словам правозащитника, Ондар молчал, поскольку русским языком владеет очень плохо, и он просто не знал, что от него хотят его истязатели.

"Он им не отвечал не потому, что не хотел оговаривать себя, он просто даже не понимал, что им нужно сказать, чтобы они остановились", – сказал Осечкин.

После пыток Ондар выжил, но пережил несколько сложных операций. Недавно он вышел на свободу, рассказал правозащитник.

"Он пережил несколько страшных операций. Больше полугода он ходил с калоприемником, с этим мешочком, у него кишки торчали из живота... Он пережил огромные муки и унижения, но тем не менее не сломался. Плюс мы с адвокатами старались его максимально поддержать, вплоть до освобождения его сопровождали, чтобы с ним ничего не сделали. После освобождения тоже постарались, насколько мы можем, поддержать его, помочь ему", – сказал Осечкин.

Вторая история, которая потрясла правозащитника, – убийство в санкт-петербургском СИЗО №4 в 2018 году российского ученого и предпринимателя Валерия Пшеничного. "Новая газета" писала о многочисленных травмах на теле Пшеничного, следах электроожога от кипятильника во рту, переломе позвоночника, а также о том, что арестованный перед смертью был изнасилован. Перед гибелью Пшеничный передал домой записку со словами: "Никому ничего не плати".

"Его арестовали в январе 2018 года, и уже через три недели он погиб в результате пыток в "пресс-хате"... Валерий Анатольевич – человек в возрасте, 56 лет, богатырь, сильный бизнесмен, человек, который занимался уникальными IT-разработками и 3D-моделированием разных судов, подводных лодок, танкеров, плавучих атомных электростанций... Это просто светлая голова, но он принципиально отказался платить взятки фээсбэшникам, платить откаты от государственных контрактов. И вот его специально запытали. Там огромное количество травм, которые можно перечислять. Этот человек подвергся и изнасилованиям, и пыткам: электротоком его пытали, резали его, пробивали и ломали ему кости. Это страшно", – сказал Осечкин.

Он сообщил, что проект Gulagu.net помогал семье Пшеничного. По словам правозащитника, на нее оказывали давление в России, поэтому вдова и сын погибшего переехали во Францию.

"Мы до сих пор пытаемся по крупицам найти кураторов этих пыток из ФСБ и ФСИН. Мы приблизительно понимаем, что это за исполнители, но вот кто отдавал приказы... Надеемся, что нам удастся в полном объеме раскрыть это страшное преступление", – сказал Осечкин.

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