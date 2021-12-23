"Это проблема не только России". Путин прокомментировал пытки в российских тюрьмах

В РФ в последнее время публиковали видео пыток и изнасилований заключенных в тюрьмах Фото: pixabay.com

"Если вы посмотрите, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема", – сказал Путин.

Он привел в пример Францию и США.

По его словам, из Федеральной службы исполнения наказаний уволены более 10 человек, в их отношении ведется расследование. Путин пообещал, что виновные в пытках будут наказаны.