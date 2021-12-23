"Это проблема не только России". Путин прокомментировал пытки в российских тюрьмах

"Если вы посмотрите, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема", – сказал Путин.
Он привел в пример Францию и США.
По его словам, из Федеральной службы исполнения наказаний уволены более 10 человек, в их отношении ведется расследование. Путин пообещал, что виновные в пытках будут наказаны.
В октябре 2021 года основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, "доказывающих, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.
По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.
5 октября Gulagu.net опубликовал первые видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.
После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.
В конце октября Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео с рассказом бывшего заключенного Адама Гисаева о пытках в иркутском СИЗО-1.
В реестре Роскомнадзора говорится, что 27 октября ссылку на видео Gulagu.net внесли в реестр запрещенных сайтов по требованию Роспотребнадзора, однако доступ к нему не ограничивается. Что стало причиной для внесения в реестр, неизвестно.
Gulagu.net 20 декабря опубликовал видео с кадрами пыток заключенных в одной из красноярских колоний. На видеороликах, снятых камерами наблюдения, показаны избиения осужденных в так называемых пресс-хатах.
"Пресс-хата" – преднамеренно созданные администрацией СИЗО невыносимые условия в заключении, когда обвиняемого постоянно избивают сокамерники для получения от него признательных показаний, сообщало "Настоящее время".