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"Это проблема не только России". Путин прокомментировал пытки в российских тюрьмах

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В РФ в последнее время публиковали видео пыток и изнасилований заключенных в тюрьмах
В РФ в последнее время публиковали видео пыток и изнасилований заключенных в тюрьмах
Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря во время итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о пытках и изнасилованиях в тюрьмах, заявил, что это проблема не только РФ, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если вы посмотрите, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема", – сказал Путин.

Он привел в пример Францию и США.

По его словам, из Федеральной службы исполнения наказаний уволены более 10 человек, в их отношении ведется расследование. Путин пообещал, что виновные в пытках будут наказаны.

Контекст:

В октябре 2021 года основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, "доказывающих, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

5 октября Gulagu.net опубликовал первые видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.

В конце октября Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео с рассказом бывшего заключенного Адама Гисаева о пытках в иркутском СИЗО-1.

В реестре Роскомнадзора говорится, что 27 октября ссылку на видео Gulagu.net внесли в реестр запрещенных сайтов по требованию Роспотребнадзора, однако доступ к нему не ограничивается. Что стало причиной для внесения в реестр, неизвестно.

Gulagu.net 20 декабря опубликовал видео с кадрами пыток заключенных в одной из красноярских колоний. На видеороликах, снятых камерами наблюдения, показаны избиения осужденных в так называемых пресс-хатах.

"Пресс-хата" – преднамеренно созданные администрацией СИЗО невыносимые условия в заключении, когда обвиняемого постоянно избивают сокамерники для получения от него признательных показаний, сообщало "Настоящее время".

Теги: Россия, Владимир Путин, СИЗО, пытки, расследование, тюрьмы
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