Проект Gulagu.net опубликовал новое видео пыток в российских колониях

На видеороликах, снятых камерами наблюдения, показаны избиения осужденных в так называемых пресс-хатах. По информации правозащитников, пытки контролировались сотрудниками колонии. Основатель проекта Владимир Осечкин сообщил "Медиазоне", что избиение, предположительно, могло произойти во время карантина в красноярской исправительной колонии №17.
Действие другого эпизода происходит в июле 2020 года, предположительно, в красноярской туберкулезной больнице ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) №1. На одном из кадров заключенный падает из окна, Осечкин говорит, что его выбросили умышленно и он умер через два дня.
"Эта публикация – менее 1% от того, что есть у нас. Мы будем и дальше последовательно разоблачать содомию, пытки и преступления против человечества и человечности, к которым причастны сотни и сотни недобросовестных сотрудников ФСБ, ФСИН и их негласная агентура", – обещают российские правозащитники.
После публикации материала в Главном управлении российской Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю пообещали провести проверку информации, опубликованной проектом.
В октябре 2021 года Осечкин заявил, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, "доказывающих, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.
По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.
5 октября Gulagu.net опубликовал первые видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.
После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.
В конце октября Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео с рассказом бывшего заключенного Адама Гисаева о пытках в иркутском СИЗО-1.
В реестре Роскомнадзора говорится, что 27 октября ссылку на видео Gulagu.net внесли в реестр запрещенных сайтов по требованию Роспотребнадзора, однако доступ к нему не ограничивается. Что стало причиной для внесения в реестр, неизвестно.
"Пресс-хата" – преднамеренно созданные администрацией СИЗО невыносимые условия в заключении, когда обвиняемого постоянно избивают сокамерники для получения от него признательных показаний, сообщало "Настоящее время".