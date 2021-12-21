Проект Gulagu.net опубликовал новое видео пыток в российских колониях

На видеороликах, снятых камерами наблюдения, показаны избиения осужденных в так называемых пресс-хатах. По информации правозащитников, пытки контролировались сотрудниками колонии. Основатель проекта Владимир Осечкин сообщил "Медиазоне", что избиение, предположительно, могло произойти во время карантина в красноярской исправительной колонии №17.

Действие другого эпизода происходит в июле 2020 года, предположительно, в красноярской туберкулезной больнице ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) №1. На одном из кадров заключенный падает из окна, Осечкин говорит, что его выбросили умышленно и он умер через два дня.

"Эта публикация – менее 1% от того, что есть у нас. Мы будем и дальше последовательно разоблачать содомию, пытки и преступления против человечества и человечности, к которым причастны сотни и сотни недобросовестных сотрудников ФСБ, ФСИН и их негласная агентура", – обещают российские правозащитники.

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Видео: Гулагу-нет Официальный канал / Youtube

После публикации материала в Главном управлении российской Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю пообещали провести проверку информации, опубликованной проектом.