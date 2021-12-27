Россиянин записал видео о пытках в полиции, после этого его нашли обезглавленным

В предсмертном видео Ипатов говорит, что полицейские выбивали из него признание Фото: depositphotos.com

Историю погибшего журналистам рассказал его друг Дмитрий Иванников. Он же передал видео, где Ипатов сам говорит о произошедшем с ним.

Все началось в сентябре этого года. Ипатов получил заказ от подрядчика Максима (фамилия не называется) по поиску неполадок с проводкой у пожилой пары. Однако по приезде его задержали полицейские и обвинили в краже 60 тыс. руб. (22,3 тыс. грн) из квартиры. Мужчину, по его рассказу, били всю дорогу по пути в отделение и продолжили пытать уже после приезда.

"Руслан (один из полицейских. – "ГОРДОН") начал бить меня по лицу кулаком, спросил, зачем я так сделал. Я ответил, что ничего не делал. Всю дорогу Руслан меня продолжал бить. Приехали в отдел полиции на Макаренко, у магазина "Магнит". Они очень жестко вытащили меня из машины за футболку, поволокли по коридору, завели в кабинет и бросили на пол. Потом начали избивать, я прикрыл лицо, били по ладони, по ребрам, почкам, ноге. Это продолжалось около получаса", – говорит на видео Ипатов.

Полицейские требовали от мужчины написать чистосердечное признание, а когда тот отказывался, снова били. Ипатов уверял, что не брал денег и к краже может быть причастен подрядчик Максим. Но полицейские говорили, что уже провели с ним следственные мероприятия и тот невиновен. Затем на Ипатова составили протокол за неповиновение сотрудникам полиции. После избиений ему угрожали посадить "в камеру к зэкам", где он "подпишет все, что угодно". В итоге мужчина согласился подписать чистосердечное признание.

Когда Ипатов вернулся из отделения домой, то рассказал о случившемся своему другу. Иванников убедил мужчину поехать в Москву и сообщить о произошедшем журналистам, тот согласился. По приезде Ипатов должен был написать своему другу. Сам Иванников в то время уехал в горы.

Однако спустя 10 дней после предполагаемого отъезда Ипатов так никак и не связался с другом и тот решил проверить местные паблики. В итоге в одной из сочинских групп он нашел пост о смерти человека под колесами поезда. На опубликованном фото мужчина был снят лежащим на рельсах без головы. Иванников опознал друга по одежде и своей куртке, которую дал ему.

В сочинской полиции на запрос "Новой газеты" подтвердили, что Ипатов был доставлен в отдел полиции, допрошен в качестве свидетеля в рамках дела о краже и отпущен. Как удалось выяснить журналистам, Ипатов все же не поехал в Москву. После того как они с Иванниковым разошлись, Ипатов снял комнату в Сочи. Согласно объяснениям, которые давала полицейским хозяйка дома, 24 сентября у нее снимал комнату молодой человек, представившийся Иваном. Первые три-четыре дня он никуда не выходил, а когда в итоге она сама зашла в комнату, увидела везде кровь и сразу вызвала полицию. Тогда же она узнала от правоохранительных органов, что Ивана на самом деле звали Евгений Ипатов.

Тело Ипатова нашли 29 декабря. Как оказалось, перед смертью он записал видео, где подробно рассказал о случившемся в отделении полиции. Это видео он отправил бывшей жене Иванникова, а сам Иванников передал его журналистам.

Родные Ипатова не верят, что мужчина мог покончить с собой. Они считают, что на съемной квартире кто-то пытался подстроить, будто Ипатов пытался себя убить. Дядя погибшего указывает на странный факт – в квартире на кровати лежал раскрытый паспорт Ипатова, будто его кто-то специально туда положил. Также он говорит, что читал в материалах дела объяснение машиниста, который говорил, что увидел лежащее тело и не успел затормозить.

За юридической помощью семья Ипатовых обратилась к правозащитникам. Руководитель краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов сообщил журналистам, что в местном следственном отделе Следственного комитета отказали в возбуждении дела по ст. 110 Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства) в связи с отсутствием события преступления.

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Видео: Новая газета / YouTube