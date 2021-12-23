Экс-игрок сборной России по регби участвовал в пытках заключенных в СИЗО, где перед смертью сидел Тесак – СМИ

Как отмечает "Коммерсант", спортсмена арестовали в 2014 году за хранение наркотиков. Азаренко объяснял, что связался с веществами из-за депрессии после травмы, которая вынудила его уйти из спорта. Он получил 9,5 лет тюрьмы за хранение и распространение.
"По нашим данным, в тюрьме экс-регбист стал сотрудничать с ФСИН (Федеральной службой исполнения наказаний. – "ГОРДОН"), став одним из "капо", отвечая за давление на заключенных. Азаренко работал в одной из "пресс-хат" в СИЗО-1 Красноярска", – сообщает "Осторожно, новости".
По данным канала, бывший спортсмен бил и издевался над заключенными, вынуждая их сотрудничать с администрацией и давать нужные показания.
"Эту информацию нам подтвердили несколько людей, которые оказались в той самой камере. По словам одного из них, Азаренко ходил по камере без нижнего белья, сексуально унижал попавших к нему и жестоко их избивал. В данный момент спортсмен все еще находится в одной из красноярских колоний", – добавили авторы канала.
В этом же СИЗО-1 ожидал окончания следствия и националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, пишет The Insider. В сентябре 2020 Марцинкевича нашли мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске. Telegram-канал Baza в начале этого года опубликовал письмо, которое якобы незадолго до смерти написал Тесак. В нем он говорит, что "в Красноярске его сломали на все 100%".
The Insider называет СИЗО-1 в Красноярске "перевалочным пунктом", где заключенных ломают перед отправкой по этапу в места заключения.
В октябре 2021 года основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, доказывающих пытки заключенных в СИЗО. По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.
По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.
5 октября Gulagu.net опубликовал первые видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.
После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.
В конце октября Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео с рассказом бывшего заключенного Адама Гисаева о пытках в иркутском СИЗО-1.
В реестре Роскомнадзора говорится, что 27 октября ссылку на видео Gulagu.net внесли в реестр запрещенных сайтов по требованию Роспотребнадзора, однако доступ к нему не ограничивается. Что стало причиной для внесения в реестр, неизвестно.