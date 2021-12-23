Экс-игрок сборной России по регби участвовал в пытках заключенных в СИЗО, где перед смертью сидел Тесак – СМИ

СМИ называет СИЗО-1 в Красноярске "перевалочным пунктом", где заключенных ломают перед отправкой по этапу в места заключения Фото: depositphotos.com

Как отмечает "Коммерсант", спортсмена арестовали в 2014 году за хранение наркотиков. Азаренко объяснял, что связался с веществами из-за депрессии после травмы, которая вынудила его уйти из спорта. Он получил 9,5 лет тюрьмы за хранение и распространение.

"По нашим данным, в тюрьме экс-регбист стал сотрудничать с ФСИН (Федеральной службой исполнения наказаний. – "ГОРДОН"), став одним из "капо", отвечая за давление на заключенных. Азаренко работал в одной из "пресс-хат" в СИЗО-1 Красноярска", – сообщает "Осторожно, новости".

По данным канала, бывший спортсмен бил и издевался над заключенными, вынуждая их сотрудничать с администрацией и давать нужные показания.

"Эту информацию нам подтвердили несколько людей, которые оказались в той самой камере. По словам одного из них, Азаренко ходил по камере без нижнего белья, сексуально унижал попавших к нему и жестоко их избивал. В данный момент спортсмен все еще находится в одной из красноярских колоний", – добавили авторы канала.

В этом же СИЗО-1 ожидал окончания следствия и националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, пишет The Insider. В сентябре 2020 Марцинкевича нашли мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске. Telegram-канал Baza в начале этого года опубликовал письмо, которое якобы незадолго до смерти написал Тесак. В нем он говорит, что "в Красноярске его сломали на все 100%".

The Insider называет СИЗО-1 в Красноярске "перевалочным пунктом", где заключенных ломают перед отправкой по этапу в места заключения.