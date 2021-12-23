ГОРДОН
 
 
МИР

Экс-игрок сборной России по регби участвовал в пытках заключенных в СИЗО, где перед смертью сидел Тесак – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СМИ называет СИЗО-1 в Красноярске "перевалочным пунктом", где заключенных ломают перед отправкой по этапу в места заключения
СМИ называет СИЗО-1 в Красноярске "перевалочным пунктом", где заключенных ломают перед отправкой по этапу в места заключения
Фото: depositphotos.com

Бывший игрок сборной России по регби Олег Азаренко участвовал в пытках заключенных в СИЗО-1 Красноярска. Об этом 22 декабря сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как отмечает "Коммерсант", спортсмена арестовали в 2014 году за хранение наркотиков. Азаренко объяснял, что связался с веществами из-за депрессии после травмы, которая вынудила его уйти из спорта. Он получил 9,5 лет тюрьмы за  хранение и распространение.

"По нашим данным, в тюрьме экс-регбист стал сотрудничать с ФСИН (Федеральной службой исполнения наказаний. – "ГОРДОН"), став одним из "капо", отвечая за давление на заключенных. Азаренко работал в одной из "пресс-хат" в СИЗО-1 Красноярска", – сообщает "Осторожно, новости".

По данным канала, бывший спортсмен бил и издевался над заключенными, вынуждая их сотрудничать с администрацией и давать нужные показания.

"Эту информацию нам подтвердили несколько людей, которые оказались в той самой камере. По словам одного из них, Азаренко ходил по камере без нижнего белья, сексуально унижал попавших к нему и жестоко их избивал. В данный момент спортсмен все еще находится в одной из красноярских колоний", – добавили авторы канала.

В этом же СИЗО-1 ожидал окончания следствия и националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, пишет The Insider. В сентябре 2020 Марцинкевича нашли мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске. Telegram-канал Baza в начале этого года опубликовал письмо, которое якобы незадолго до смерти написал Тесак. В нем он говорит, что "в Красноярске его сломали на все 100%".

The Insider называет СИЗО-1 в Красноярске "перевалочным пунктом", где заключенных ломают перед отправкой по этапу в места заключения.

Контекст:

В октябре 2021 года основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, доказывающих пытки заключенных в СИЗО. По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

5 октября Gulagu.net опубликовал первые видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.

В конце октября Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео с рассказом бывшего заключенного Адама Гисаева о пытках в иркутском СИЗО-1.

В реестре Роскомнадзора говорится, что 27 октября ссылку на видео Gulagu.net внесли в реестр запрещенных сайтов по требованию Роспотребнадзора, однако доступ к нему не ограничивается. Что стало причиной для внесения в реестр, неизвестно.

Теги: Россия, тюрьма, СИЗО, заключенные, пытки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я ее очень люблю". Исполнитель хита "Гуси" Wellboy назвал Полякову классиком украинской литературы
  "Я ее очень люблю". Исполнитель хита "Гуси" Wellboy назвал Полякову классиком украинской литературы
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру
"Я долгие годы учила этому своего мужа". Четвертая жена Виктора Павлика заявила, что публичная ссора укрепила их брак
"Я долгие годы учила этому своего мужа". Четвертая жена Виктора Павлика заявила, что публичная ссора укрепила их брак
"10 лет вместе, а мы как новенькие". Ребрик и Дикий устроили свадебную фотосессию
"10 лет вместе, а мы как новенькие". Ребрик и Дикий устроили свадебную фотосессию
"Как богиня среди слуг". 41-летняя Семенович показала грудь и ноги
"Как богиня среди слуг". 41-летняя Семенович показала грудь и ноги
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела
  Кравец из "Квартала 95" рассказала, какую песню Павлика хотел дослушать Зеленский, когда она с ним виделась в последний раз
  Кравец из "Квартала 95" рассказала, какую песню Павлика хотел дослушать Зеленский, когда она с ним виделась в последний раз
"Вау! Секси-девочка", "Прямо "мисс Playboy". Голая Саливанчук позировала в ванне
"Вау! Секси-девочка", "Прямо "мисс Playboy". Голая Саливанчук позировала в ванне
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна – Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна – Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (523250)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (226251)
3
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (85426)
4
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (80803)
5
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (79591)
6
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (66471)
7
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани (48260)
8
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (47277)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS