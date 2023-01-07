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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о перемирии на Рождество: Как дьявол Гитлер честнее Путина

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Шустер: Какое отношение Путин и его директор Кирилл имеют к христианству?
Шустер: Какое отношение Путин и его директор Кирилл имеют к христианству?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Поручение президента РФ Владимира Путина о прекращения огня на Рождество – это богохульство в чистом виде, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Вот это провозглашение прекращение огня на Рождество – это что такое? Сама формулировка, как это было сформулировано... Я сейчас не точно процитирую, но почти: "прекращение огня по линии соприкосновения на Украине". Значит, [террорист Игорь] Гиркин и его последователи говорят: "Это как? У нас линия соприкосновения в Запорожской области, в Донецкой, Луганской, Херсонской области. Мы же считаем это территорией России. А как это "на Украине". Так что этим ура-патриотам не понравилась эта формулировка вообще. С другой стороны, это богохульство в чистом виде вообще-то. Какое отношение Путин и его директор Кирилл имеют к христианству? Никакого", – заявил Шустер.

Он рассказал, что накануне Нового года в газете The New York Times вышло большое расследование о сексуальном насилии, которое совершали российские военные на оккупированных территориях Украины.

"То, что там описано, – это, конечно, жуть. Четырехлетнюю девочку российский военнослужащий заставляет заниматься оральным сексом. Солдаты заходят, убивают мужчин, насилуют мать, через несколько дней сын покончил жизнь самоубийством... Таких историй собрали больше 150. Это уже будет часть дела. Количество этих случаев огромное. Это военные преступления уровня... Реальный, чистый, настоящий нацизм. И поэтому провозглашать перемирие на Рождество... Ну я не знаю. Их надо наказать очень сурово. Я считаю, что если человек это делает... Там разброс возрастов изнасилований от четырех до 80 лет", – сообщил Шустер.

Он вспомнил, что в истории уже был один пример рождественского перемирия, которое произошло спонтанно во время Первой мировой войны в 1914 году.

"В Бельгии между окопами английских и французских войск и немецких войск возникло спонтанно это перемирие. Кто-то из окопов немцев крикнул на английском языке, англичане ответили, что, "может, у вас есть выпить? Давайте праздновать вместе". В итоге они там елочки наряжали вместе. Они даже устроили футбольный матч на этой ничейной земле, между окопами. Но были случаи отказа. Двух английских солдат застрелили в этой ничейной зоне. И, как говорят документы, один немецкий солдат, ему было 25 лет, он встал и стал кричать: "Как это возможно во время войны? Осталась ли у вас немецкая честь?" Знаете, кто это был? Адольф Гитлер. Поэтому я говорю, что как дьявол Гитлер честнее Путина. Так получается", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники.

В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Путин в тот же день поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон".

В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Рождество, Савик Шустер, РПЦ, христианство, Адольф Гитлер, Кремль, пропаганда, оккупация, изнасилование, перемирие, вторжение, Алеся Бацман, прекращение огня, интервью, российские военные
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