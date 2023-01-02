Шустер о Путине: Я думаю, его в молодости мало кто любил из женщин

"В жизни получилось с ним, что этот человек – мое такое ощущение – он вообще не знает, что такое любовь. Он просто не знает. Я думаю, что его в молодости мало кто любил из женщин, если к женщинам он предрасположен. Я этого тоже не знаю. А вот когда он занимался дзюдо... Я думаю, эта борьба, мужской пот, кого-то положить, там, на лопатки... Это, может, наверное, какое-то эротическое удовольствие он получал. Это, кстати, тут я цитирую Пригожина", – сказал Шустер.

Он добавил, что когда Путин пошел по линии КГБ, он не получил какого-то особенного образования, книг он не читал, а в Восточной Германии он общался с немецкой стороны в основном с людьми из Штази, многие из которых в свое время состояли в Национал-социалистической партии.

"Я убежден, что у него взгляды фашистские абсолютно. То есть его нутро, которое сейчас очень четко проявляется. Раньше он либо это скрывал, либо мимикрировал, либо это у него было латентное, которое потом прорвалось. Сложно сказать. Но это человек, который оказался у такой власти совершенно случайно. Вообще случайно", – рассказал Шустер.

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