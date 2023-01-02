Шустер о Путине: Я думаю, его в молодости мало кто любил из женщин

"В жизни получилось с ним, что этот человек – мое такое ощущение – он вообще не знает, что такое любовь. Он просто не знает. Я думаю, что его в молодости мало кто любил из женщин, если к женщинам он предрасположен. Я этого тоже не знаю. А вот когда он занимался дзюдо... Я думаю, эта борьба, мужской пот, кого-то положить, там, на лопатки... Это, может, наверное, какое-то эротическое удовольствие он получал. Это, кстати, тут я цитирую Пригожина", – сказал Шустер.
Он добавил, что когда Путин пошел по линии КГБ, он не получил какого-то особенного образования, книг он не читал, а в Восточной Германии он общался с немецкой стороны в основном с людьми из Штази, многие из которых в свое время состояли в Национал-социалистической партии.
"Я убежден, что у него взгляды фашистские абсолютно. То есть его нутро, которое сейчас очень четко проявляется. Раньше он либо это скрывал, либо мимикрировал, либо это у него было латентное, которое потом прорвалось. Сложно сказать. Но это человек, который оказался у такой власти совершенно случайно. Вообще случайно", – рассказал Шустер.
Путин стал президентом России в 2000 году и с тех пор управляет страной. Он уходил с поста в 2008 году в связи с тем, что по закону не имел права оставаться президентом на третий срок. Пока президентом был Дмитрий Медведев, Путин возглавлял российское правительство. В 2012 году он вернулся на пост президента и с тех пор продолжает его занимать.
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.