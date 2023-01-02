Шустер: Я думаю, это будет год конца диктатуры страха – в 2023 году закончится диктатура путинской банды

Шустер: России может не стать в том виде, в котором она есть сейчас Фото: Ростислав Гордон

"Когда еженедельник Economist писал в последнем выпуске итоги 2022 года, они сказали, что 2022 год был годом трудных вопросов. Война в Украине – объединится Запад вокруг Украины или нет? Введет ли Запад санкции или не введет? Ковид – будем ли мы вместе выходить из него или нет? Инфляция. Угроза рецессии. Это был год больших вопросов. Я думаю, что 2023 год должен быть годом больших ответов", – сказал телеведущий.

По его мнению, в наступившем году очень важно получить ответ о будущем России, потому что от этого зависит очень многое.

"У меня почему-то хорошее чувство по Украине. Я думаю, что будет очень тяжело, но после ночи наступает рассвет. И я думаю, что Украина близится к рассвету. Но главный ответ – что будет с Россией. Либо она превратится в нормальную страну, либо ее просто может не стать в том виде, в котором она есть сейчас. Это очень важно, потому что от этого ответа зависит судьба каждой европейской страны. Я думаю, что это будет год конца диктатуры страха. Диктатура путинской банды закончится в 2023 году, а что придет на ее место, я предсказать не могу. Главная надежда – пусть там происходит все что угодно, но чтобы они убрались из Украины. Пусть делают что хотят, пусть будет смута, но пусть они уберутся из Украины и перестанут убивать", – сказал он.

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