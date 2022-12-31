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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шустер о главном событии года: Украинский народ и президент Зеленский сорвали планы Путина и показали миру, кто он такой

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Украинский народ и Зеленский сумели противостоять такому грозному врагу, как Россия, заявил Шустер
Украинский народ и Зеленский сумели противостоять такому грозному врагу, как Россия, заявил Шустер
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Событие 24 февраля стало главным событием 2022 года не только для Украины, но и для всего мира. Такое мнение высказал журналист и телеведущий Савик Шустер в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Украинский народ и президент Украины Владимир Зеленский реально проявили героические качества и сумели противостоять такому грозному врагу, как Россия, такому грозному врагу, как [президент Россия Владимир] Путин. Сорвали планы Путина, полностью. Показали всему миру, кто он такой. Показали всему миру, что такое Россия и кто такая Россия. Показали всему миру, что ее бояться не надо. Это самое важное событие", – сказал он.

Говоря о победе, забывают о демографии, отметил Шустер. Он привел цифру, ссылаясь на данные шотландских демографов, что население Украины будет насчитывать около 30 млн человек. По его мнению, это очень мало, чтобы восстанавливать страну и чтобы сделать Украину развитой и технологичной.

"Уже сегодня нужно задаваться этим вопросом. Да, есть военный вопрос, самый важный на сегодня. Есть финансовый вопрос, очень важный, потому что государство должно функционировать. Но есть и этот вопрос, вопрос людской, демографический", – отметил Шустер.

Он добавил, что уже сегодня нужно продумывать демографическую политику Украины.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, военные, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, война России против Украины
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