Шустер: Россия гниет и запах этой гнили Гиркин чувствует, когда говорит, что Украина пойдет в Сочи

Гиркин пытается создать политическую силу, которая будет бороться за власть в России, полагает Шустер Фото: Стрелков Игорь Иванович / Telegram

Бацман предложила Шустеру прокомментировать прогнозы экс-главаря боевиков на 2023-й год, в частности, его заявление о том, что Украина и Запад якобы возьмут российские Кубань и Сочи.

"Это не то что Украина пойдет в Сочи. Вы понимаете, что Украина в Сочи не пойдет. Потому что – нафиг ей Сочи?" – считает Шустер.

Телеведущему кажется, что дело в другом: Гиркин "прекрасно понимает" что в РФ наступает момент передела власти:

"Он [передел] достаточно быстро приближается. И это даже не столько зависит от здоровья [президента РФ Владимира] Путина, в конце-то концов, хотя это большой фактор. Потому что экономические последствия начинают быть... Экономические беды начинают быть очень чувствительными", – полагает он.

По наблюдениям Шустера, люди в России "перестали покупать".

"Это видно. Люди уже не все наряжают елки, уже не все могут себе позволить новогодний стол. Уже уровень жизни становится с каждым днем все хуже и хуже, и хуже. Безработица растет. Ничего такого производить невозможно, кроме восстановления, там, – не знаю – советской автомобильной промышленности", – сказал он.

Российские доходы от нефти, прогнозирует Шустер, в следующем году "могут упасть до 20-30-ти процентов", а это основной доход в бюджет РФ.

"То есть страна [Россия] сама по себе гниет. И вот запах этой гнили, я думаю, Гиркин чувствует. И когда он говорит, что вот Украина сейчас пойдет в Сочи, – я думаю, что это попытка, с моей точки зрения, создать сейчас уже политическую силу, которая будет бороться за власть. Будет это называться, там, "Фронт народного спасения", будет это называться как-нибудь иначе – какое-то название они найдут", – убежден телеведущий.

Он добавил, что экс-главарь боевиков "ДНР" пытается уже сейчас объединить вокруг себя людей, которым в том числе близок тезис, что в РФ – "воровская власть".

"Вы смотрите, как он называет "Единую Россию". Да? Он же их ворами называет. Поэтому он нагнетает ситуацию, нагнетает, нагнетает: "Не будет России, будет распад России, развалится Россия... Все: Россия закончена, конец России, мы все в гробу", – привел пример Гиркин.

На этом фоне, считает телеведущий, Гиркин "вполне сознательно" продвигает идею, что России "нужен "Фронт спасения", потому что ее "надо спасать".

"И вот я думаю, что это вот его задача сейчас. И более того – опять по ощущениям: фактов-то нету, – что за ним и с ним есть люди. Есть люди, которые вполне, я думаю, на высоких позициях: либо в ФСБ, либо... В армии – я не уверен. Потому что он сам армию эту не уважает никоим образом. Я думаю, что есть влиятельные люди, которые все же с ним заодно. Вот я думаю, что это происходит", – выразил мнение Шустер.

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