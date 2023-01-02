ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Россия гниет и запах этой гнили Гиркин чувствует, когда говорит, что Украина пойдет в Сочи

 
|
Гиркин пытается создать политическую силу, которая будет бороться за власть в России, полагает Шустер
Гиркин пытается создать политическую силу, которая будет бороться за власть в России, полагает Шустер
Фото: Стрелков Игорь Иванович / Telegram

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), предвидя новый передел власти в России, работает над созданием политической силы – именно с этим связана его активность и резонансные заявления. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист и телеведущий Савик Шустер.

Бацман предложила Шустеру прокомментировать прогнозы экс-главаря боевиков на 2023-й год, в частности, его заявление о том, что Украина и Запад якобы возьмут российские Кубань и Сочи.

"Это не то что Украина пойдет в Сочи. Вы понимаете, что Украина в Сочи не пойдет. Потому что – нафиг ей Сочи?" – считает Шустер.

Телеведущему кажется, что дело в другом: Гиркин "прекрасно понимает" что в РФ наступает момент передела власти:

"Он [передел] достаточно быстро приближается. И это даже не столько зависит от здоровья [президента РФ Владимира] Путина, в конце-то концов, хотя это большой фактор. Потому что экономические последствия начинают быть... Экономические беды начинают быть очень чувствительными", – полагает он.

По наблюдениям Шустера, люди в России "перестали покупать".

"Это видно. Люди уже не все наряжают елки, уже не все могут себе позволить новогодний стол. Уже уровень жизни становится с каждым днем все хуже и хуже, и хуже. Безработица растет. Ничего такого производить невозможно, кроме восстановления, там, – не знаю – советской автомобильной промышленности", – сказал он.

Российские доходы от нефти, прогнозирует Шустер, в следующем году "могут упасть до 20-30-ти процентов", а это основной доход в бюджет РФ.

"То есть страна [Россия] сама по себе гниет. И вот запах этой гнили, я думаю, Гиркин чувствует. И когда он говорит, что вот Украина сейчас пойдет в Сочи, – я думаю, что это попытка, с моей точки зрения, создать сейчас уже политическую силу, которая будет бороться за власть. Будет это называться, там, "Фронт народного спасения", будет это называться как-нибудь иначе – какое-то название они найдут", – убежден телеведущий.

Он добавил, что экс-главарь боевиков "ДНР" пытается уже сейчас объединить вокруг себя людей, которым в том числе близок тезис, что в РФ – "воровская власть".

"Вы смотрите, как он называет "Единую Россию". Да? Он же их ворами называет. Поэтому он нагнетает ситуацию, нагнетает, нагнетает: "Не будет России, будет распад России, развалится Россия... Все: Россия закончена, конец России, мы все в гробу", – привел пример Гиркин.

На этом фоне, считает телеведущий, Гиркин "вполне сознательно" продвигает идею, что России "нужен "Фронт спасения", потому что ее "надо спасать".

"И вот я думаю, что это вот его задача сейчас. И более того – опять по ощущениям: фактов-то нету, – что за ним и с ним есть люди. Есть люди, которые вполне, я думаю, на высоких позициях: либо в ФСБ, либо... В армии – я не уверен. Потому что он сам армию эту не уважает никоим образом. Я думаю, что есть влиятельные люди, которые все же с ним заодно. Вот я думаю, что это происходит", – выразил мнение Шустер.

ВИДЕО
Відео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, НАТО, захват, оккупация, Игорь Стрелков, террористы, боевики, Игорь Гиркин, Сочи, Алеся Бацман, ДНР, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, распад России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой (89507)
2
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором (77860)
3
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (38433)
4
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд (35773)
5
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (28500)
6
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (24897)
7
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке (24711)
8
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым (12218)
 
 
 
 