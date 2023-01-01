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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Судя по тому, что происходит в Москве в окружении Путина, эта крыса прыгнет снова

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Путин не отказывается от цели уничтожить Украину, считает Шустер
Путин не отказывается от цели уничтожить Украину, считает Шустер
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин, вопреки логике, пойдет на новую эскалацию, поэтому в интересах партнеров Украины предоставить ее силам обороны как можно больше оружия. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Да, конечно, Украине надо больше оружия. И надо находить способы его... И это оружие находить уже готовым, которое можно поставлять сразу, и налаживать военное производство все равно придется", – считает телеведущий.

Шустер, по его словам, понимает, что никакая страна не хочет тратить деньги на вооружение, потому что это не самый рациональный способ их потратить, но "в данной ситуации выхода нет".

"Поэтому вооружать Украину надо, но... С моей точки зрения, надо понимать, что все равно [НАТО] придется вступить в эту войну. Судя по тому, что происходит в Москве, в окружении Путина и с Путиным самим, и все эти меры, все эти указы, которые он подписывал, которые уже... Это уже вне какой-то человеческой и политической логики. Эта крыса прыгнет. Она все равно прыгнет. То есть тут нет сомнения", – выразил Шустер уверенность в новом витке эскалации со стороны РФ.

По мнению телеведущего, НАТО "должен понимать, что лучше это сделать раньше и избежать большого количества жертв", чем ждать, к примеру, ядерного удара со стороны РФ и получить "реально просто уже картину апокалиптическую: по меньшей мере в Европе и Украине" – и только тогда уже взять и ответить.

"Мне кажется, что есть достаточно причин. Тут все заявления Путина есть, все бомбежки инфраструктуры есть, все военные преступления есть, стратегия геноцида абсолютно очевидна и официально объявлена. Уничтожение Украины – цель президента Путина. Что еще надо?" – добавил он.

Шустер рассказал, что он поговорил на эту тему с "украинской коллегой" и она ответила: "Ну, если НАТО войдет в эту войну, то тогда Украина абсолютно превратится в серую зону, то есть превратится в поле боя между Европой и Россией".

Телеведущий отметил, что поле боя сейчас и так в Украине.

"Мне кажется, чем быстрее с этим покончить, тем меньше будет человеческих жертв и тем... Понимаете? И последствия будут не такими катастрофическими. Они уже катастрофические. По меньшей мере они будут не такими катастрофическими", – подытожил Шустер.

ВИДЕО
Відео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, НАТО, Москва, оккупация, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная помощь, армия РФ, Алеся Бацман, финансовая помощь, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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