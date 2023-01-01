Шустер: Судя по тому, что происходит в Москве в окружении Путина, эта крыса прыгнет снова

"Да, конечно, Украине надо больше оружия. И надо находить способы его... И это оружие находить уже готовым, которое можно поставлять сразу, и налаживать военное производство все равно придется", – считает телеведущий.

Шустер, по его словам, понимает, что никакая страна не хочет тратить деньги на вооружение, потому что это не самый рациональный способ их потратить, но "в данной ситуации выхода нет".

"Поэтому вооружать Украину надо, но... С моей точки зрения, надо понимать, что все равно [НАТО] придется вступить в эту войну. Судя по тому, что происходит в Москве, в окружении Путина и с Путиным самим, и все эти меры, все эти указы, которые он подписывал, которые уже... Это уже вне какой-то человеческой и политической логики. Эта крыса прыгнет. Она все равно прыгнет. То есть тут нет сомнения", – выразил Шустер уверенность в новом витке эскалации со стороны РФ.

По мнению телеведущего, НАТО "должен понимать, что лучше это сделать раньше и избежать большого количества жертв", чем ждать, к примеру, ядерного удара со стороны РФ и получить "реально просто уже картину апокалиптическую: по меньшей мере в Европе и Украине" – и только тогда уже взять и ответить.

"Мне кажется, что есть достаточно причин. Тут все заявления Путина есть, все бомбежки инфраструктуры есть, все военные преступления есть, стратегия геноцида абсолютно очевидна и официально объявлена. Уничтожение Украины – цель президента Путина. Что еще надо?" – добавил он.

Шустер рассказал, что он поговорил на эту тему с "украинской коллегой" и она ответила: "Ну, если НАТО войдет в эту войну, то тогда Украина абсолютно превратится в серую зону, то есть превратится в поле боя между Европой и Россией".

Телеведущий отметил, что поле боя сейчас и так в Украине.

"Мне кажется, чем быстрее с этим покончить, тем меньше будет человеческих жертв и тем... Понимаете? И последствия будут не такими катастрофическими. Они уже катастрофические. По меньшей мере они будут не такими катастрофическими", – подытожил Шустер.

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