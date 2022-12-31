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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Путин проиграет". Джонсон выразил уверенность в победе Украины в 2023 году

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Джонсон сделал прогноз на будущий год
Джонсон сделал прогноз на будущий год
Фото: EPA

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 31 декабря опубликовал в Twitter новогоднее видеообращение, в котором выразил уверенность в том, что Украина победит в 2023 году.

"Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит снижаться. Китай оправится от "Омикрона" (штамм коронавируса COVID-19. – "ГОРДОН"). Путин проиграет в Украине. И в целом 2023 год будет значительно лучше 2022 года. Не бойтесь мечтать. С Новым годом!" – написал Джонсон.

В видео он напомнил, что в 2022-м Британия потеряла королеву, а мир увидел начало худшей войны в Европе за последние 80 лет.

"Я хочу рассказать, почему я с нетерпением жду 2023 года и почему уверен, что все станет лучше. Потому что экономика начнет восстанавливаться, и мы уже видим признаки снижения уровня инфляции", – сказал Джонсон.

Он выразил абсолютную уверенность, что президент РФ Владимир Путин проиграет в Украине.

"Украинцы добьются своего предназначения быть свободным, суверенным и независимым государством", – заявил Джонсон.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон трижды приезжал в Киев. 24 августа, в День Независимости Украины, он приехал в третий раз.

Президент Владимир Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Теги: Владимир Путин, Украина, Новый год, Великобритания, Борис Джонсон, война России против Украины
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