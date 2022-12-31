"Путин проиграет". Джонсон выразил уверенность в победе Украины в 2023 году

"Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит снижаться. Китай оправится от "Омикрона" (штамм коронавируса COVID-19. – "ГОРДОН"). Путин проиграет в Украине. И в целом 2023 год будет значительно лучше 2022 года. Не бойтесь мечтать. С Новым годом!" – написал Джонсон.

В видео он напомнил, что в 2022-м Британия потеряла королеву, а мир увидел начало худшей войны в Европе за последние 80 лет.

"Я хочу рассказать, почему я с нетерпением жду 2023 года и почему уверен, что все станет лучше. Потому что экономика начнет восстанавливаться, и мы уже видим признаки снижения уровня инфляции", – сказал Джонсон.

Он выразил абсолютную уверенность, что президент РФ Владимир Путин проиграет в Украине.

"Украинцы добьются своего предназначения быть свободным, суверенным и независимым государством", – заявил Джонсон.