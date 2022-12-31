"Путин проиграет". Джонсон выразил уверенность в победе Украины в 2023 году

"Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит снижаться. Китай оправится от "Омикрона" (штамм коронавируса COVID-19. – "ГОРДОН"). Путин проиграет в Украине. И в целом 2023 год будет значительно лучше 2022 года. Не бойтесь мечтать. С Новым годом!" – написал Джонсон.
В видео он напомнил, что в 2022-м Британия потеряла королеву, а мир увидел начало худшей войны в Европе за последние 80 лет.
"Я хочу рассказать, почему я с нетерпением жду 2023 года и почему уверен, что все станет лучше. Потому что экономика начнет восстанавливаться, и мы уже видим признаки снижения уровня инфляции", – сказал Джонсон.
Он выразил абсолютную уверенность, что президент РФ Владимир Путин проиграет в Украине.
"Украинцы добьются своего предназначения быть свободным, суверенным и независимым государством", – заявил Джонсон.
Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2022
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон трижды приезжал в Киев. 24 августа, в День Независимости Украины, он приехал в третий раз.
Президент Владимир Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.
20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".