Джонсон на украинском поздравил харьковчан с наступающим Рождеством. Видео

"Привет, это Борис Джонсон! Просто говорю смелым людям из Харькова, как сильно мы восхищаемся вами в Великобритании и как здорово было видеть тот путь, когда так много территорий Харьковской области было освобождено. Спасибо за ваш героизм. Надеюсь, что с вами все хорошо. Желаю вам очень-очень счастливого Рождества", – сказал он на камеру на английском.

После этого Джонсон добавил на украинском языке: "З Різдвом!"