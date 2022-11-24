Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", – написал Кличко.
Он добавил, что ждет Джонсона в Киеве снова, чтобы вручить награду.
Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России и в четвертый – с начала года.
Президент Владимир Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.
20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".