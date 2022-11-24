Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", – написал Кличко.

Он добавил, что ждет Джонсона в Киеве снова, чтобы вручить награду.