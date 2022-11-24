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Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

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Джонсону в Киеве дали почетное звание
Джонсону в Киеве дали почетное звание
Фото: EPA

Киевсовет одобрил решение о присвоении экс-премьер-министру Великобритании Борису Джонсону звания почетного гражданина Киева. Об этом сообщил мэр столицы Виатлий Кличко 24 ноября в Telegram.

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", – написал Кличко.

Он добавил, что ждет Джонсона в Киеве снова, чтобы вручить награду.

Контекст:

Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России и в четвертый – с начала года. 

Президент Владимир Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Теги: Киев, Виталий Кличко, Борис Джонсон, война России против Украины, награда
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