Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео

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Услышав мелодию, политик сперва притопывал ногой в такт, а когда прозвучала сказанная им во время приезда в Украину фраза "Добрый день Everybody", рассмеялся.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон трижды приезжал в Киев. 24 августа, в День Независимости Украины, он приехал в третий раз.

Президент Владимир Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".