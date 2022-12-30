Путин сейчас кажется "более изолированным, чем когда-либо", пишет WP. По оценке издания, основанной на беседах с руководителями российского бизнеса, чиновниками и аналитиками, между президентом РФ и большей частью элиты страны возникает "новая пропасть". Знакомые с ситуацией собеседники издания говорят, что у главы Кремля и раньше был узкий круг общения, а сейчас он стал "еще уже".

Путин "чувствует потерю своих друзей", в том числе на международной арене, и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко – единственный, "к кому он может нанести серьезный визит", сказал один российский государственный чиновник, имеющий тесные связи с дипломатическими кругами. Все остальные мировые лидеры, по его словам, контактируют с Путиным "только по необходимости", так как война против Украины превратила РФ в "изгоя".

Даже Папа римский, который в начале войны, казалось, старался приспособиться к позиции Кремля, в декабре месяце сравнил войну на Украине с нацистским геноцидом евреев, пишет WP.

У российской элиты, пишет издание, есть вопросы по поводу тактики Путина после "унизительного" отступления российской армии в Украине этой осенью.

По словам неназванного государственного чиновника и Татьяны Становой, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги, в элите РФ растет раскол между теми , кто хочет, чтобы президент страны-оккупанта остановил военные действия, и теми, кто считает, что он должен продолжать эскалацию.

По оценке российского миллиардера, поддерживающего контакты с высокопоставленными чиновниками, Путин "явно не знает, что делать", а среди его окружения – "огромное разочарование".

Миллиардер, госчиновник и несколько аналитиков оценили отсрочку ежегодного обращения Путина к нации, когда российский президент обычно излагает планы на год вперед, и отмену его ежегодной пресс-конференции как признаки изоляции Путина и попытку оградить его от прямых вопросов на темы, на которые ему нечего сказать людям.

Это, цитирует их мнения WP, связано с отсутствием у президента РФ "дорожной карты", позволившей бы ему и России двигаться дальше.

Эти мероприятия Путин заменил другими, которые WP называет "тщательно срежиссированными". Среди них телевизионные встречи главы Кремля с высшим руководством вооруженных сил и представителями российского промышленного комплекса, а также пресс-конференцию с "избранным пулом лояльных журналистов".

По мнению Становой, в своих недавних выступлениях Путин выглядел "измученным". И даже если у него есть секретный план действий, большая часть российской элиты "теряет в него веру", полагает она.

В свою очередь, представители российской элиты, опрошенные The Washington Post, заявили, что не могут предсказать, что может произойти в следующем году, и сомневаются, что сам Путин знает, как он будет действовать. Кроме того, по данным и здания, среди элиты существуют опасения, что экономическая ситуация в РФ следующем году начнет ухудшаться "более серьезно".