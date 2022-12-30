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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: О Путине все уже все поняли. Осталась только секта "сохранения лица России"

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Кулеба: Какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится
Кулеба: Какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

На Западе не осталось влиятельных политиков, которые поддерживают идею "сохранения лица" президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в опубликованном 30 декабря интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Осталась только секта "сохранения лица России". Но что касается Путина, они уже все поняли. Это маргинальная секта, но она все еще существует, через призму "нам все равно с ними жить", "они никуда не исчезнут". Для меня сейчас главное – не столько преодолеть эту секту, сколько утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится. Это должно остановить гораздо более широкий круг людей, которые верят, что можно из России сделать либеральную, демократическую страну. И это действительно гораздо важнее – преодолеть этот нарратив. И согласиться с тезисом, что Россия такова, какова она есть, и наша задача – не превратить орка в эльфа, а погасить эту агрессию", – сказал Кулеба.

По его словам, для Украины главное, чтобы РФ прекратила свою агрессивную внешнюю политику.

"[Необходимо] создать такие условия, при которых экспансия России станет невозможной. То есть из агрессивно-авторитарной страны она должна стать просто авторитарной, консервативной страной. Их нужно запихнуть в их границы и закрыть на замок. Пусть живут в своей автаркии, при своем царе-батюшке, только ни на кого не нападают", – подчеркнул министр.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в мае, говоря об усилиях президента Франции Эммануэля Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такие предложения делал не только Макрон, но и другие "люди из европейского политического сообщества".

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон сказал, что не следует унижать Россиючтобы в день прекращения боевых действий в Украине можно было найти выход из ситуации по дипломатическим каналам.

1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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