Кулеба: О Путине все уже все поняли. Осталась только секта "сохранения лица России"

Кулеба: Какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

"Осталась только секта "сохранения лица России". Но что касается Путина, они уже все поняли. Это маргинальная секта, но она все еще существует, через призму "нам все равно с ними жить", "они никуда не исчезнут". Для меня сейчас главное – не столько преодолеть эту секту, сколько утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится. Это должно остановить гораздо более широкий круг людей, которые верят, что можно из России сделать либеральную, демократическую страну. И это действительно гораздо важнее – преодолеть этот нарратив. И согласиться с тезисом, что Россия такова, какова она есть, и наша задача – не превратить орка в эльфа, а погасить эту агрессию", – сказал Кулеба.

По его словам, для Украины главное, чтобы РФ прекратила свою агрессивную внешнюю политику.

"[Необходимо] создать такие условия, при которых экспансия России станет невозможной. То есть из агрессивно-авторитарной страны она должна стать просто авторитарной, консервативной страной. Их нужно запихнуть в их границы и закрыть на замок. Пусть живут в своей автаркии, при своем царе-батюшке, только ни на кого не нападают", – подчеркнул министр.