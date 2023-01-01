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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов назвал самую большую ошибку Путина и дал прогноз на 2023 год

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Данилов считает вторжение в Украину "исторической" ошибкой Путина
Данилов считает вторжение в Украину "исторической" ошибкой Путина
Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прогнозирует, что Украину будет трудно остановить после выхода ВСУ на границы 1991 года. Об этом он написал в Twitter 31 декабря.

"Итоги 2022-го и прогноз на 2023 год. Самая большая историческая ошибка [президента РФ Владимира] Путина и России – это напасть на Украину. Теперь главным содержанием событий 2023 года будет не вопрос победить Россию, а [вопрос, как] остановить Украину в ее ненависти к кровавым "братьям" после того, как мы выйдем на границы 1991 года", – написал Данилов.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

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