Данилов назвал самую большую ошибку Путина и дал прогноз на 2023 год

"Итоги 2022-го и прогноз на 2023 год. Самая большая историческая ошибка [президента РФ Владимира] Путина и России – это напасть на Украину. Теперь главным содержанием событий 2023 года будет не вопрос победить Россию, а [вопрос, как] остановить Украину в ее ненависти к кровавым "братьям" после того, как мы выйдем на границы 1991 года", – написал Данилов.

Підсумки 2022 і прогноз на 2023 рік. Найбільша історична помилка путіна і рАсеї – це напасти на Україну. Тепер головним змістом подій 2023 року буде не питання перемогти росію, а зупинити Україну в її ненависті до кривавих «братів» після того, як ми вийдемо на кордони 1991 року.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.