ГОРДОН
 
 
МИР

Путин снял новогоднее обращение на фоне людей в военной форме. Говорил о "неонацистах" и "санкционной войне", а украинские земли назвал "исторически российскими"

В обращении Путин повторил ряд пропагандистских штампов о "неонацистах", против которых якобы воюет РФ, и "лицемерном Западе"
В обращении Путин повторил ряд пропагандистских штампов о "неонацистах", против которых якобы воюет РФ, и "лицемерном Западе"
Скриншот: "Россия 1" / rbc.ru

Президент РФ Владимир Путин записал новогоднее обращение к россиянам на фоне группы людей в военной форме. Видео показали по телевидению в самых восточных регионах России, где Новый год уже наступил, после чего оно было опубликовано на нескольких YouTube-каналах.

"Радио Свобода" обратило внимание, что в этот раз Путин изменил традиции, согласно которой он все свои обращения, кроме самого первого, записывал на фоне Кремля. Никаких новогодних атрибутов в видеообращении также не было. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это видео было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 

В обращении российский президент заявил, что это был год "важнейших шагов к обретению полного суверенитета России". События 2022 года, в котором российские войска по приказу Путина начали широкомасштабное военное вторжение в Украину, он назвал "судьбоносными" и "поворотными".

Путин упомянул об аннексии украинских земель, заявив, что россияне якобы "защищают наших же людей на наших же исторических территориях в новых субъектах Российской Федерации".

Он также повторил пропагандистские утверждения, что Запад "врал о мире, а готовился к агрессии" и "всемерно поощрял неонацистов", которые воевали против "мирных граждан народных республик Донбасса". О том, что начала в 2014-м и все этом время вела военные действие на Донбассе Россия, попутно организовав там никогда не существовавшие "народные республики", Путин упоминать не стал.

По словам Путина, в этом году России "была объявлена настоящая санкционная война, но полного разрушения промышленности, финансов и транспорта в РФ не произошло, потому что россияне "все вместе создали надежный запас прочности".

Путин отдельно поздравил с Новым годом участников войны, которую в этот раз назвал "специальной военной операцией". Он также сказал, что люди, на фоне которых он записал обращение, – якобы тоже ее участники.

В то же время издание "Сибирь.Реалии" узнало в одной из женщин в массовке героиню и других выступлений Путина: несколько лет назад ее фотографировали с президентом в качестве одного из "новгородских рыбаков".

Обращение Путин закончил словами о том, что необходимо идти "только вперед" и "побеждать".

О том, что сегодня Россия нанесла по городам Украины очередной массированный ракетный удар, в результате которого есть погибшие и раненые среди мирных жителей, в обращении не сказано.

Само название Украины Путин произнес только раз, говоря о том, что Запад "цинично использует" ее для "ослабления и раскола России".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролировали часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

Теги: Владимир Путин, санкции, Донбасс, аннексия, новогоднее обращение, российская агрессия, война России против Украины, война на Донбассе, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках (88238)
2
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину (85104)
3
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье (63350)
4
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором (53503)
5
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой (48237)
6
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки (28223)
7
"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей (21826)
8
Дочь Ющенко показала сына, который учится в университете имени Шевченко (20967)
 
 
 
 