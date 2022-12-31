Путин снял новогоднее обращение на фоне людей в военной форме. Говорил о "неонацистах" и "санкционной войне", а украинские земли назвал "исторически российскими"

В обращении Путин повторил ряд пропагандистских штампов о "неонацистах", против которых якобы воюет РФ, и "лицемерном Западе" Скриншот: "Россия 1" / rbc.ru

"Радио Свобода" обратило внимание, что в этот раз Путин изменил традиции, согласно которой он все свои обращения, кроме самого первого, записывал на фоне Кремля. Никаких новогодних атрибутов в видеообращении также не было. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это видео было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

В обращении российский президент заявил, что это был год "важнейших шагов к обретению полного суверенитета России". События 2022 года, в котором российские войска по приказу Путина начали широкомасштабное военное вторжение в Украину, он назвал "судьбоносными" и "поворотными".

Путин упомянул об аннексии украинских земель, заявив, что россияне якобы "защищают наших же людей на наших же исторических территориях в новых субъектах Российской Федерации".

Он также повторил пропагандистские утверждения, что Запад "врал о мире, а готовился к агрессии" и "всемерно поощрял неонацистов", которые воевали против "мирных граждан народных республик Донбасса". О том, что начала в 2014-м и все этом время вела военные действие на Донбассе Россия, попутно организовав там никогда не существовавшие "народные республики", Путин упоминать не стал.

По словам Путина, в этом году России "была объявлена настоящая санкционная война, но полного разрушения промышленности, финансов и транспорта в РФ не произошло, потому что россияне "все вместе создали надежный запас прочности".

Путин отдельно поздравил с Новым годом участников войны, которую в этот раз назвал "специальной военной операцией". Он также сказал, что люди, на фоне которых он записал обращение, – якобы тоже ее участники.

В то же время издание "Сибирь.Реалии" узнало в одной из женщин в массовке героиню и других выступлений Путина: несколько лет назад ее фотографировали с президентом в качестве одного из "новгородских рыбаков".

Обращение Путин закончил словами о том, что необходимо идти "только вперед" и "побеждать".

О том, что сегодня Россия нанесла по городам Украины очередной массированный ракетный удар, в результате которого есть погибшие и раненые среди мирных жителей, в обращении не сказано.

Само название Украины Путин произнес только раз, говоря о том, что Запад "цинично использует" ее для "ослабления и раскола России".