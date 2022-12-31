Путин заявил о "военно-техническом сотрудничестве" России с Китаем. Си Цзиньпин об этом публично не говорил

Во время переговоров Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Москву (Россия) весной следующего года.
Кроме того, как сообщило российское пропагандистское агенство ТАСС, на переговорах Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах".
В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Китай "готов работать" с Россией, чтобы "противостоять гегемонизму и силовой политике", противостоять односторонности, протекционизму и "запугиванию", а также защищать суверенитет, безопасность, международное равенство и справедливость, заявил Си Цзиньпинь, добавило агентство.
О военном сотрудничестве с РФ лидер КНР публично ничего не сказал, отметило агентство Reuters.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.
15 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина сообщал, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с РФ.
21 декабря в Пекине состоялась встреча Медведева и Си Цзиньпина, в ходе которой замглавы Совбеза РФ передал председателю КНР письмо от Путина. Си Цзиньпин заявил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда "занимал объективную и справедливую позицию и активно продвигал мирные переговоры", его цитирует сайт МИД КНР. "Он выразил надежду, что соответствующие стороны сохранят рассудительность и проявят сдержанность, будут вести всесторонний диалог и решат общие проблемы безопасности политическими средствами", – говорится в сообщении.
В интервью, которое вышло 23 декабря, посол Китая в ЕС Фу Конг заявил, что Пекин не хочет выбирать "между хорошими друзьями" Украиной и Россией. По его словам, КНР не получает выгоды от войны России против Украины и не заинтересована в ее затягивании.