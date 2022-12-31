Путин заявил о "военно-техническом сотрудничестве" России с Китаем. Си Цзиньпин об этом публично не говорил

Во время переговоров Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Москву (Россия) весной следующего года.

Кроме того, как сообщило российское пропагандистское агенство ТАСС, на переговорах Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах".

В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай "готов работать" с Россией, чтобы "противостоять гегемонизму и силовой политике", противостоять односторонности, протекционизму и "запугиванию", а также защищать суверенитет, безопасность, международное равенство и справедливость, заявил Си Цзиньпинь, добавило агентство.

О военном сотрудничестве с РФ лидер КНР публично ничего не сказал, отметило агентство Reuters.