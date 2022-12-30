Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Москву весной следующего года

"Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву. Это продемонстрирует всему миру прочность росийско-китайской связей по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях", – сказал Путин.

Агентство Reuters отметило, что такое заявление Путина подчеркнуло "резкий поворот" России от западных держав к Китаю.

В то же время заявление Си Цзиньпина было короче, и он не упомянул о визите в Москву, подчеркнуло агентство.