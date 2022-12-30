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Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Москву весной следующего года

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Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с председателем Китая Си Цзиньпином и пригласил его в Москву весной 2023 года. Видео разговора 30 декабря публиковали российские СМИ, в частности "Коммерсантъ".

"Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву. Это продемонстрирует всему миру прочность росийско-китайской связей по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях", – сказал Путин.

Агентство Reuters отметило, что такое заявление Путина подчеркнуло "резкий поворот" России от западных держав к Китаю. 

В то же время заявление Си Цзиньпина было короче, и он не упомянул о визите в Москву, подчеркнуло агентство.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.

15 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина сообщал, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с РФ. 

21 декабря в Пекине состоялась встреча Медведева и Си Цзиньпина, в ходе которой замглавы Совбеза РФ передал председателю КНР письмо от Путина. Си Цзиньпин заявил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда "занимал объективную и справедливую позицию и активно продвигал мирные переговоры", его цитирует сайт МИД КНР. "Он выразил надежду, что соответствующие стороны сохранят рассудительность и проявят сдержанность, будут вести всесторонний диалог и решат общие проблемы безопасности политическими средствами", – говорится в сообщении.

В интервью, которое вышло 23 декабря, посол Китая в ЕС Фу Конг заявил, что Пекин не хочет выбирать "между хорошими друзьями" Украиной и Россией. По его словам, КНР не получает выгоды от войны России против Украины и не заинтересована в ее затягивании.

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, Москва, Си Цзиньпин, переговоры, визит
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