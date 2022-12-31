Госдеп предупредил Китай, что дружба с Россией ставит Пекин "на неправильную сторону истории"

Таким образом Госдеп отреагировал на состоявшийся накануне телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.

"Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывает средства в тесные связи с РФ", – сказал представитель дипломатии США телеканалу.

По его словам, Белый дом и Европейский Союз предупредили КНР о последствиях оказания Москве военной помощи в войне против Украины или содействия в обходе санкций.

"Мы внимательно следим за деятельностью Пекина.. Те, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории. Мир наблюдает за тем, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят или молчаливо поддерживают Россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне", – добавил сотрудник Госдепа США.