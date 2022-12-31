Госдеп предупредил Китай, что дружба с Россией ставит Пекин "на неправильную сторону истории"

Таким образом Госдеп отреагировал на состоявшийся накануне телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.
"Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывает средства в тесные связи с РФ", – сказал представитель дипломатии США телеканалу.
По его словам, Белый дом и Европейский Союз предупредили КНР о последствиях оказания Москве военной помощи в войне против Украины или содействия в обходе санкций.
"Мы внимательно следим за деятельностью Пекина.. Те, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории. Мир наблюдает за тем, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят или молчаливо поддерживают Россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне", – добавил сотрудник Госдепа США.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.
15 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина сообщал, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с РФ.
21 декабря в Пекине состоялась встреча Медведева и Си Цзиньпина, в ходе которой замглавы Совбеза РФ передал председателю КНР письмо от Путина. Си Цзиньпин заявил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда "занимал объективную и справедливую позицию и активно продвигал мирные переговоры", его цитирует сайт МИД КНР. "Он выразил надежду, что соответствующие стороны сохранят рассудительность и проявят сдержанность, будут вести всесторонний диалог и решат общие проблемы безопасности политическими средствами", – говорится в сообщении.
В интервью, которое вышло 23 декабря, посол Китая в ЕС Фу Конг заявил, что Пекин не хочет выбирать "между хорошими друзьями" Украиной и Россией. По его словам, КНР не получает выгоды от войны России против Украины и не заинтересована в ее затягивании.