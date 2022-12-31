Песков заявил, что Путин больше не будет близко общаться с журналистами якобы из-за коронавируса и гриппа

"Честно говоря, вряд ли оно [общение президента со СМИ] будет совсем таким же, как оно было до пандемии в обозримой перспективе", – сказал пресс-секретарь Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Песков сослался на процесс мутации коронавируса и сильные эпидемиологические волны разных штаммов гриппа. По его словам, те, кто отвечает за безопасность и здоровье Путина, должны принимать меры предосторожности.

"В таких условиях здоровье президента — это вопрос государственной безопасности. Поэтому ожидать, что скоро будет, как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет", – сказал Песков.