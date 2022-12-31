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Песков заявил, что Путин больше не будет близко общаться с журналистами якобы из-за коронавируса и гриппа

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Путин отказался от пресс-конференций
Путин отказался от пресс-конференций
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин больше не будет общаться с журналистами на близкой дистанции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "Медуза" 30 декабря.

"Честно говоря, вряд ли оно [общение президента со СМИ] будет совсем таким же, как оно было до пандемии в обозримой перспективе", – сказал пресс-секретарь Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Песков сослался на процесс мутации коронавируса и сильные эпидемиологические волны разных штаммов гриппа. По его словам, те, кто отвечает за безопасность и здоровье Путина, должны принимать меры предосторожности.

"В таких условиях здоровье президента — это вопрос государственной безопасности. Поэтому ожидать, что скоро будет, как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет", – сказал Песков.

Контекст:

Путин не будет в этом году проводить традиционную пресс-конференцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 12 декабря. Кроме того, спикер президента РФ не смог назвать вероятную дату его обращения к Федеральному собранию. Впоследствии стало известно, что в 2022-м оно не состоится, хотя такое ежегодное обращение прописано в конституции РФ.

По мнению британской разведки, ежегодную большую пресс-конференцию Путина отменили, скорее всего, из-за опасений по поводу распространения антивоенных настроений в России.

По информации The Moscow Times, Путин "лично и в последнюю минуту" отменил свою пресс-конференцию, так как спецслужбы не гарантировали ему, что смогут пресечь возможные удары Украины по территории РФ.

Вместо большой пресс-конференции Путин 22 декабря ответил на вопросы журналистов "кремлевского пула". После этого брифинга муниципальный депутат из Санкт-Петербурга призвал открыть против Путина уголовное дело, так как тот, общаясь с прессой, назвал войну войной, а не "спецоперацией".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, журналисты, пресс-конференция
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