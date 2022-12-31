В РФ нарастает критика Путина, руководство страны не владеет объективной информацией – Буданов

Буданов: Посмотрите их пропагандистские программы – и увидите, как менялась риторика с "возьмем Киев за три дня" и "весь мир – в радиоактивный пепел" на "нам бы сберечь свои жизни" Фото: gur.gov.ua

"Да, [нарастает]", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

По данным Буданова, существует "достаточно большая угроза самому существованию [нынешнего] режима" в РФ.

"Проявления этого сейчас абсолютно налицо. Даже посмотрите их официальные пропагандистские программы – и вы увидите, как менялась риторика от "возьмем Киев за три дня" и "весь мир – в радиоактивный пепел" на то, что с начала осени [говорят] "ну нам бы не проиграть", а сейчас – "нам бы сберечь свои жизни после того, как все изменится".

Также начальник ГУР рассказал, что военно-политическое руководство РФ получает искаженную информацию.

"Информация, которая доносится до руководства Российской Федерации, обычно очень сильно видоизменена и приукрашена. Так, чтобы она более-менее в привычном формате для руководства РФ воспринималась. То есть объективной информацией они не владеют. Но по состоянию на сейчас они уже четко понимают, что проблемы очень большие. И с этим связана риторика высказываний официальных лиц РФ, которые друг за другом пытаются снять ответственность с себя и переложить ее на всех. Уже отошла риторика, что "я принял решение, я отдал приказ". Она изменилась на "заслушав доклады, было принято решение". То есть кем-то, чем-то, каким-то коллегиальным органом", – добавил он.