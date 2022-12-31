В РФ нарастает критика Путина, руководство страны не владеет объективной информацией – Буданов

"Да, [нарастает]", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
По данным Буданова, существует "достаточно большая угроза самому существованию [нынешнего] режима" в РФ.
"Проявления этого сейчас абсолютно налицо. Даже посмотрите их официальные пропагандистские программы – и вы увидите, как менялась риторика от "возьмем Киев за три дня" и "весь мир – в радиоактивный пепел" на то, что с начала осени [говорят] "ну нам бы не проиграть", а сейчас – "нам бы сберечь свои жизни после того, как все изменится".
Также начальник ГУР рассказал, что военно-политическое руководство РФ получает искаженную информацию.
"Информация, которая доносится до руководства Российской Федерации, обычно очень сильно видоизменена и приукрашена. Так, чтобы она более-менее в привычном формате для руководства РФ воспринималась. То есть объективной информацией они не владеют. Но по состоянию на сейчас они уже четко понимают, что проблемы очень большие. И с этим связана риторика высказываний официальных лиц РФ, которые друг за другом пытаются снять ответственность с себя и переложить ее на всех. Уже отошла риторика, что "я принял решение, я отдал приказ". Она изменилась на "заслушав доклады, было принято решение". То есть кем-то, чем-то, каким-то коллегиальным органом", – добавил он.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Весной оккупантов изгнали из северных областей, осенью почти полностью была освобождена Харьковская область, правобережная часть юга Украины.
О том, что Путин получает искаженную информацию о ситуации на фронте, сообщали также американские СМИ. The Wall Street Journal описывают Путина как изолированного лидера, который не мог или не хотел верить, что Украина может успешно противостоять агрессии. Согласно данным журналистов, у участников по крайней мере двух встреч с Путиным, состоявшихся в этом году, сложилось впечатление, что глава Кремля "не очень хорошо понимает" реальное положение дел на фронте.