Российский правозащитник Осечкин: Во Франции я под госзащитой и не знаю, буду ли жив через полгода-год. Я и моя команда – одна из главных целей путинских спецслужб

"Я сейчас живу в зоне риска здесь, во Франции, под государственной защитой. Возбуждено уголовное дело по покушению на меня. Покушение планировалось на территории двух стран: Испании и Франции. Предпринимаются достаточно серьезные меры по защите, но я не знаю, буду ли я жив через полгода, через год или нет. Потому что очевидно, что наша команда и я лично являемся одной из главных целей для путинских спецслужб", – заявил Осечкин.

Он пообещал, что пока он жив, то будет вместе со своей командой "делать все возможное, чтобы помогать Украине и украинцам".

"Чтобы мы общими усилиями разоблачили и привлекли к ответственности диктатора [Владимира] Путина и его сообщников, которых обязательно будет судить и международный трибунал. И со временем внутри России также будут их судить национальные суды. Мы для этого будем делать все возможное", – подытожил правозащитник.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube