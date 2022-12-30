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Российский правозащитник Осечкин: Во Франции я под госзащитой и не знаю, буду ли жив через полгода-год. Я и моя команда – одна из главных целей путинских спецслужб

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Осечкин с 2015 года живет во Франции
Осечкин с 2015 года живет во Франции
Фото: Владимир Осечкин / Facebook

Российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что по всему миру есть "огромное количество русскоговорящих и русских", которые не хотят иметь с путинским режимом ничего общего, к ним относятся и он сам с его командой.

"Я сейчас живу в зоне риска здесь, во Франции, под государственной защитой. Возбуждено уголовное дело по покушению на меня. Покушение планировалось на территории двух стран: Испании и Франции. Предпринимаются достаточно серьезные меры по защите, но я не знаю, буду ли я жив через полгода, через год или нет. Потому что очевидно, что наша команда и я лично являемся одной из главных целей для путинских спецслужб", – заявил Осечкин.

Он пообещал, что пока он жив, то будет вместе со своей командой "делать все возможное, чтобы помогать Украине и украинцам".

"Чтобы мы общими усилиями разоблачили и привлекли к ответственности диктатора [Владимира] Путина и его сообщников, которых обязательно будет судить и международный трибунал. И со временем внутри России также будут их судить национальные суды. Мы для этого будем делать все возможное", – подытожил правозащитник.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

"На меня было покушение, я не знаю, буду ли жив через полгода", – сказал во время интервью правозащитник.

Осечкин родился в 1981 году в Самаре. Окончил юридический факультет Самарского университета.

В начале 2000-х дважды находился под арестом. Первый раз – по делу об убийстве. Через три месяца правоохранители его отпустили, признав ошибку. Второй раз – по делу о мошенничестве в особо крупных размерах (на тот момент Осечкин занимался бизнесом, у него была сеть автосалонов). Бизнесмен был осужден на семь лет, провел в заключении четыре. Осечкин считает свое осуждение несправедливым и утверждает, что целью второго уголовного дела было изъятие его активов.

После освобождения в 2011 году Осечкин решил стать защитником прав заключенных и основал проект Gulagu.net.

С 2015 года Осечкин живет во Франции.

Gulagu.net неоднократно публиковал видео пыток и насилия в российских колониях и тюрьмах. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину информирует о войне. В частности, Осечкин обнародовал рассказ инсайдера из ФСБ о подготовке аналитических отчетов, которые потом использовались при вторжении. Проект сообщал, что РФ завербовала и отправила воевать в Украину заключенных из колоний Санкт-Петербурга.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, правозащитники, покушение, война России против Украины, трибунал, Владимир Осечкин
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