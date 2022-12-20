В РФ хотят ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу – старейшую правозащитную организацию страны

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева сказала, что иск подали по формальному признаку, якобы организация является региональной, но участвовала в мероприятиях в других регионах.

В частности, среди мероприятий в других регионах упоминаются: наблюдения на судебных процессах, обращения к региональным органам власти, а также участие в мероприятиях региональных партнеров организации (в том числе онлайн).

"Там очень странная история, потому что у МХГ действительно представители были на каких-то судах в других субъектах, но опять же, они считают, что это в рамках партнерских каких-то отношений. То есть они поддержать там кого-то приехали, это не означает, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта", – добавила Меркачева.

МХГ планирует оспорить ликвидацию организации, заявил изданию "Подъем" сопредседатель группы Вячеслав Бахмин.

"Несомненно, мы будем использовать все правовые средства, чтобы оспорить будущие решения суда, но особых надежд на это нет... Мы считаем, что [выявленные] нарушения вполне устранимы, их недостаточно, чтобы принимать такое жесткое и необратимое решение [о ликвидации]. Где-то к весне нас не будет на правовом поле минюста", – сказал он.