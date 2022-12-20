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В РФ хотят ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу – старейшую правозащитную организацию страны

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Минюст РФ для своего иска использовал формальную причину
Минюст РФ для своего иска использовал формальную причину
Фото: depositphotos.com

Министерство юстиции России подало в Московский городской суд иск о ликвидации правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ). Об этом сообщила пресс-служба организации, также эту информацию "Интерфаксу" подтвердили в суде.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева сказала, что иск подали по формальному признаку, якобы организация является региональной, но участвовала в мероприятиях в других регионах.

В частности, среди мероприятий в других регионах упоминаются: наблюдения на судебных процессах, обращения к региональным органам власти, а также участие в мероприятиях региональных партнеров организации (в том числе онлайн).

"Там очень странная история, потому что у МХГ действительно представители были на каких-то судах в других субъектах, но опять же, они считают, что это в рамках партнерских каких-то отношений. То есть они поддержать там кого-то приехали, это не означает, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта", – добавила Меркачева.

МХГ планирует оспорить ликвидацию организации, заявил изданию "Подъем" сопредседатель группы Вячеслав Бахмин.

"Несомненно, мы будем использовать все правовые средства, чтобы оспорить будущие решения суда, но особых надежд на это нет... Мы считаем, что [выявленные] нарушения вполне устранимы, их недостаточно, чтобы принимать такое жесткое и необратимое решение [о ликвидации]. Где-то к весне нас не будет на правовом поле минюста", – сказал он.

Контекст:

Московская Хельсинкская группа – старейшая из ныне действующих правозащитных организаций России. Она была создана в 1976 году. Одним из ее соучредителей была известная правозащитница Людмила Алексеева. Она возглавляла МХГ с 1996 года до своей смерти в 2018 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, правозащитники, Минюст, Хельсинки, суд
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