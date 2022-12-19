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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

ФСБ пришла с обысками к крымским татарам, двух человек вывезли – "Крымская солидарность"

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Российские силовики провели обыски у троих родных братьев Эрнеста, Марлена и Амета Ахаевых
Российские силовики провели обыски у троих родных братьев – Эрнеста, Марлена и Амета Ахаевых
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Российские оккупанты утром 19 декабря пришли с обысками в дома крымских татар в Джанкойском районе, двоих человек увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила в Facebook общественная организация “Крымская солидарность”.

Обыски прошли в селе Медведевка Джанкойского района в домах троих родных братьев Ахаевых. По словам активистов, двоих братьев – Эрнеста и Марлена – увезли из домов в неизвестном направлении.

"Примерно около 7.00 пришли, постучались в дверь, муж вышел, потом сказали, чтобы мы отдали им телефоны. Они забрали наши телефоны, спросили, кому мы звонили, кто проживает в нашем доме. Сказали, чтобы мы им отдали ноутбук, если он у нас есть. Ноутбук они забрали, паспорт и телефон. Сказали, что это все нужно им для проверки. Больше ничего не говорили. Когда забирали мужа, сказали, что нужно поехать к его брату Марлену", – сообщила "Крымской солидарности" супруга Эрнеста Ахаева Эсма.

Третьего брата Амета не задержали. По его словам, сотрудники оккупационной полиции приходили к нему, поскольку в его доме прописан Эрнест и Марлен. 

Амет говорит, что обыск у него был довольно поверхностным и скорее напоминал осмотр. Сотрудники забрали все гаджеты и составили опись имущества. У одного из них были шевроны ФСБ.

Супруга Марлена Ахаева, Эмине, рассказала, что сотрудники вели себя грубо и с трудом дали семье прочитать утренний намаз. Пока часть силовиков перемещалась по дому, четыре их представителя просто сидели на кухне. Женщина обратила внимание, что Эрнест Ахаев тут не живет, на что правоохранитель ответил: "Вы не в том положении, чтобы выделываться".

"В постановлении ничего не зачитывали. Сказали, чтобы я подписал. На мой вопрос, могу ли я сначала ознакомиться, они некоторое время думали и смотрели друг на друга. Потом разрешили. Там было написано, что просто изъяли у меня технику, и все. В самом начале, когда пришли, они дали мне бумагу на Ахаева Эрнеста. Там было написано что его в чем-то подозревают и что у него нужно провести обыск на наличие наркотиков и оружия", – добавил Амет Ахаев.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/pfbid02Fp1HTaT8XsUhRodc9h5pkiAnEFuGcQGH4MGxCUpuGswTcjkxSnsFepTUh7MG9G9wl

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, полиция, правозащитники, оккупация, ФСБ, Джанкой, Крымская солидарность, силовики, общественная организация, российские оккупанты
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