ФСБ пришла с обысками к крымским татарам, двух человек вывезли – "Крымская солидарность"

Обыски прошли в селе Медведевка Джанкойского района в домах троих родных братьев Ахаевых. По словам активистов, двоих братьев – Эрнеста и Марлена – увезли из домов в неизвестном направлении.

"Примерно около 7.00 пришли, постучались в дверь, муж вышел, потом сказали, чтобы мы отдали им телефоны. Они забрали наши телефоны, спросили, кому мы звонили, кто проживает в нашем доме. Сказали, чтобы мы им отдали ноутбук, если он у нас есть. Ноутбук они забрали, паспорт и телефон. Сказали, что это все нужно им для проверки. Больше ничего не говорили. Когда забирали мужа, сказали, что нужно поехать к его брату Марлену", – сообщила "Крымской солидарности" супруга Эрнеста Ахаева Эсма.

Третьего брата Амета не задержали. По его словам, сотрудники оккупационной полиции приходили к нему, поскольку в его доме прописан Эрнест и Марлен.

Амет говорит, что обыск у него был довольно поверхностным и скорее напоминал осмотр. Сотрудники забрали все гаджеты и составили опись имущества. У одного из них были шевроны ФСБ.

Супруга Марлена Ахаева, Эмине, рассказала, что сотрудники вели себя грубо и с трудом дали семье прочитать утренний намаз. Пока часть силовиков перемещалась по дому, четыре их представителя просто сидели на кухне. Женщина обратила внимание, что Эрнест Ахаев тут не живет, на что правоохранитель ответил: "Вы не в том положении, чтобы выделываться".

"В постановлении ничего не зачитывали. Сказали, чтобы я подписал. На мой вопрос, могу ли я сначала ознакомиться, они некоторое время думали и смотрели друг на друга. Потом разрешили. Там было написано, что просто изъяли у меня технику, и все. В самом начале, когда пришли, они дали мне бумагу на Ахаева Эрнеста. Там было написано что его в чем-то подозревают и что у него нужно провести обыск на наличие наркотиков и оружия", – добавил Амет Ахаев.