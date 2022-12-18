В Украину вернулась правозащитница с Нобелевской премией мира для украинской организации. Фоторепортаж
Фото: Евгений Завгородний
Фото: Евгений Завгородний
Фото: Евгений Завгородний
Фото: Евгений Завгородний
Фото: Евгений Завгородний
Фото: Евгений Завгородний
18 декабря в Украину вернулась Александра Матвийчук, глава "Центра гражданских свобод" – одной из трех правозащитных организаций, получивших Нобелевскую премию мира
2022 года. Об этом изданию "ГОРДОН"
сообщила пресс-служба украинской организации. "Нобелевская премия мира – это признание усилий украинского народа, который смело борется против попыток сорвать мирное развитие Европы. [...] Все награды, в том числе Нобелевская премия, – для Украины", – сказала Матвийчук после прилета и встречи со своими коллегами. Она привезла в Украину первую в истории независимого государства Нобелевскую премию.