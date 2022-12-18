ГОРДОН
 
 
События

В Украину вернулась правозащитница с Нобелевской премией мира для украинской организации. Фоторепортаж

Сегодня 17.23
18 декабря в Украину вернулась Александра Матвийчук, глава "Центра гражданских свобод" – одной из трех правозащитных организаций, получивших Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба украинской организации. "Нобелевская премия мира – это признание усилий украинского народа, который смело борется против попыток сорвать мирное развитие Европы. [...] Все награды, в том числе Нобелевская премия, – для Украины", – сказала Матвийчук после прилета и встречи со своими коллегами. Она привезла в Украину первую в истории независимого государства Нобелевскую премию.
Теги: Киев, Нобелевская премия, правозащитники, премия, награда, Александра Матвийчук, встреча
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Боец ВСУ Волощенко: В Бахмуте нет интернета, связи и людей кто-то постоянно дезинформирует
Боец ВСУ Волощенко: В Бахмуте нет интернета, связи и людей кто-то постоянно дезинформирует
Военный дневник харьковчанки Гин: Удивили настроения людей. Они изменились – такой сплоченности я не видела еще никогда
Военный дневник харьковчанки Гин: Удивили настроения людей. Они изменились – такой сплоченности я не видела еще никогда
В чем отличие ВСУ от армии РФ, новое наступление оккупантов на Киев, эскалация в феврале. 10 главных тезисов из интервью Залужного The Economist
В чем отличие ВСУ от армии РФ, новое наступление оккупантов на Киев, эскалация в феврале. 10 главных тезисов из интервью Залужного The Economist
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 