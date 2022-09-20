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Основатель проекта Gulagu.net, который публиковал видео пыток в российских тюрьмах, заявил, что его пытались убить во Франции

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Осечкин: Я помню: я несу тарелки в зал детям, а боковым зрением на одной из террас вижу, как красная точка [двигается] через перила террасы в мою сторону
Осечкин: Я помню: я несу тарелки в зал детям, а боковым зрением на одной из террас вижу, как красная точка [двигается] через перила террасы в мою сторону
Фото: Владимир Осечкин / Facebook

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить в городе Биарриц во Франции.

Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной, видео вышло на ее YouTube-канале 19 сентября. 

По словам Осечкина, его предупреждал об угрозе убийства журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Эта информация помогла предупредить покушение, сказал правозащитник. 

"Сообщение от него и от его источника помогло мне и тем, кто занимается моей безопасностью и охраной, предотвратить мое убийство. [...] Мы вовремя получили информацию, что человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью, выехал из России в сторону Биаррица. Меня уговорили буквально на два дня эвакуироваться", – добавил он. 

Осечкин говорит, что не хотел уезжать, так как хотел поймать человека, который намерен его убить, но все же отправился с семьей на два дня в горы. 

"После уик-энда мы вернулись домой, это было несколько дней назад. И вечером семья была в театре, а я работал в темноте. Никто не думал, что я дома один. Я работал в темноте, с документами, MacBook с приглушенным светом – мне так удобнее разбирать важные какие-то документы. А когда приехали дети с женой – что-то мы на скорую руку приготовили ужинать. И я помню: я несу тарелки в зал детям, а боковым зрением на одной из террас вижу, как красная точка [двигается] через перила террасы в мою сторону", – продолжил он. 

По словам Осечкина, его семья была готова к такому развитию событий, и заметив красную точку, все легли на землю, в квартире выключили свет, закрыли окна. Жена с детьми провели около часа в комнате, которую считают наиболее защищенной в помещении. Семья вызвала полицию, правоохранители начали расследование.

Контекст:

Правозащитный проект Gulagu.net работает 11 лет. Он объединяет "неравнодушных и смелых людей", которые "действовали и действуют открыто и в рамках правового поля, солидарно выступая против пыток и коррупции, в защиту демократии и прав человека в том числе в местах принудительного содержания", говорится на сайте проекта. 

Gulagu.net неоднократно публиковал видео пыток и насилия в российских колониях и тюрьмах. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину информирует о этом, в частности, Осечкин обнародовал рассказ инсайдера из ФСБ о подготовке аналитических отчетов, которые потом использовались при вторжении. Проект сообщал, что РФ завербовала и отправила воевать в Украину заключенных из колоний Санкт-Петербурга.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Франция, ФСБ, покушение, угрозы, расследование, семья, Bellingcat, Христо Грозев
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