Основатель проекта Gulagu.net, который публиковал видео пыток в российских тюрьмах, заявил, что его пытались убить во Франции

Осечкин: Я помню: я несу тарелки в зал детям, а боковым зрением на одной из террас вижу, как красная точка [двигается] через перила террасы в мою сторону Фото: Владимир Осечкин / Facebook

Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной, видео вышло на ее YouTube-канале 19 сентября.

По словам Осечкина, его предупреждал об угрозе убийства журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Эта информация помогла предупредить покушение, сказал правозащитник.

"Сообщение от него и от его источника помогло мне и тем, кто занимается моей безопасностью и охраной, предотвратить мое убийство. [...] Мы вовремя получили информацию, что человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью, выехал из России в сторону Биаррица. Меня уговорили буквально на два дня эвакуироваться", – добавил он.

Осечкин говорит, что не хотел уезжать, так как хотел поймать человека, который намерен его убить, но все же отправился с семьей на два дня в горы.

"После уик-энда мы вернулись домой, это было несколько дней назад. И вечером семья была в театре, а я работал в темноте. Никто не думал, что я дома один. Я работал в темноте, с документами, MacBook с приглушенным светом – мне так удобнее разбирать важные какие-то документы. А когда приехали дети с женой – что-то мы на скорую руку приготовили ужинать. И я помню: я несу тарелки в зал детям, а боковым зрением на одной из террас вижу, как красная точка [двигается] через перила террасы в мою сторону", – продолжил он.

По словам Осечкина, его семья была готова к такому развитию событий, и заметив красную точку, все легли на землю, в квартире выключили свет, закрыли окна. Жена с детьми провели около часа в комнате, которую считают наиболее защищенной в помещении. Семья вызвала полицию, правоохранители начали расследование.