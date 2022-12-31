В России пропагандисты получили указания, как освещать войну в Украине – СМИ

Все рекомендации в документе, который есть в распоряжении издания, разделены на четыре блока: "Главное", "Усиление России", "СВО" ("специальная военная операция", так российские власти называют войну против Украины) и "Новый миропорядок".

В первом разделе "рекомендуется" подчеркнуть, что президент РФ Владимир Путин, отправив войска в Украину, "принял единственно верное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию России". Указывается, что якобы Запад планировал напасть на Россию еще с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и развязала конфликт на Донбассе.

Также отмечается, что "спецоперация", то есть война в Украине, проходит "успешно" – якобы Россия защищает русских людей, возвращает русские земли и укрепляет безопасность.

В рекомендациях подчеркивают, что территория РФ "увеличилась" за счет оккупированных областей Украины, но не упоминают, что Москва не контролирует полностью ни один из этих четырех регионов, а также потеряла единственный украинский региональный центр, захваченный российской армией, – Херсон.

Пропагандистам советуют подчеркивать, что Россия якобы воюет не с Украиной, а с НАТО, который называют "мощнейшей военной машиной в истории человечества". Отмечается, что если бы не Запад, то Украина якобы давно бы покорилась РФ. Одновременно в методичке говорится, что Запад предоставляет все меньше помощи Украине.

В блоке "Усиление России" составители "рекомендуют" делать акцент на "сплочении общества". Высокий официальный рейтинг Путина, которому по оценке ВЦИОМ доверяют 78,5% респондентов, связывают с "безусловной поддержкой россиянами "спецоперации".

В разделе "Новое мироустройство" Россию называют "лидером стран", которые "не признают исключительность Запада", и "лидером справедливого, демократического и многополярного мира". Пропагандисты должны продвигать тезис, что Путин дает Европе "шанс одуматься и вернуть себе субъектность и будущее". Сейчас европейские страны якобы представляют собой "вассалов" и "периферию" США, и будущее у них есть только "в тесном сотрудничестве с Россией", говорится в методичке.