Путин мог принять решение о вторжении в Украину под влиянием гормональных медикаментов для лечения рака – СМИ

По его словам, мания величия – один из известных побочных эффектов гормонального лечения, которое проходил Путин.

"Это не то, что я могу сказать наверняка, но я думаю, что это повлияло на его решения, когда он начал войну в Украине", – сказал источник, который возглавляет аналитическую группу по России в разведке.

Там не считают, что российский президент умирает от неизлечимой болезни. Скорее всего, на данный момент он периодически испытывает серьезные хронические боли. Некоторые эксперты связывают их с последствиями давних травм, речь идет, вероятно, о последствиях падения с лошади в 2000-х годах или травмах при игре в хоккей.

При этом датские спецслужбы не прогнозируют, что Путин в ближайшее время уйдет от власти по состоянию здоровья или из-за переворота в Кремле.

"Мы не видим, чтобы кто-то собирался свергнуть его. Никто из российских элит не является достаточно сильным, так как их власть исходит от Путина. А учитывая, как сейчас обстоят дела с российским населением, мы также не ожидаем народного восстания", – говорится в статье.