Путин мог принять решение о вторжении в Украину под влиянием гормональных медикаментов для лечения рака – СМИ

По его словам, мания величия – один из известных побочных эффектов гормонального лечения, которое проходил Путин.
"Это не то, что я могу сказать наверняка, но я думаю, что это повлияло на его решения, когда он начал войну в Украине", – сказал источник, который возглавляет аналитическую группу по России в разведке.
Там не считают, что российский президент умирает от неизлечимой болезни. Скорее всего, на данный момент он периодически испытывает серьезные хронические боли. Некоторые эксперты связывают их с последствиями давних травм, речь идет, вероятно, о последствиях падения с лошади в 2000-х годах или травмах при игре в хоккей.
При этом датские спецслужбы не прогнозируют, что Путин в ближайшее время уйдет от власти по состоянию здоровья или из-за переворота в Кремле.
"Мы не видим, чтобы кто-то собирался свергнуть его. Никто из российских элит не является достаточно сильным, так как их власть исходит от Путина. А учитывая, как сейчас обстоят дела с российским населением, мы также не ожидаем народного восстания", – говорится в статье.
О том, что Путин в этом году впервые за 10 лет не будет проводить итоговую пресс-конференцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 12 декабря. Пропагандисты из российского агентства "РИА Новости", ссылаясь на источники, сообщали, что 27 декабря может состояться обращение Путина к Федеральному собранию, но Песков опроверг и такую возможность.
По данным британской разведки, пресс-конференцию отменили, скорее всего, из-за опасений по поводу распространения антивоенных настроений в России. В Кремле опасаются, что любое мероприятие с участием Путина может превратиться в "несанкционированное обсуждение" войны России против Украины, заявляют в разведке.
По информации The Moscow Times, Путин "лично и в последнюю минуту" отменил свою пресс-конференцию, так как спецслужбы не гарантировали ему, что смогут пресечь возможные удары Украины по территории РФ.
О таких же мотивах отмены пресс-конференции Путина говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Просто он пугается, что в тот момент, когда он будет проводить конференцию, где-то вспыхнет – какая-то "бавовна" или что-то бабахнет. Представляете, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом?" – заявлял он.