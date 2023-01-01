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Шустер: Меркель совершила огромную ошибку, которая превратилась в преступление. Она нанесла ущерб Европе

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Шустер: Меркель нанесла настоящий ущерб Европе
Шустер: Меркель нанесла настоящий ущерб Европе
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель была наивно уверена, что президент РФ Владимир Путин не пойдет на большое кровопролитие, что с ним можно договориться, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист и телеведущий Савик Шустер.

"В интервью Ангела Меркель сказала интересную вещь о том, что Германия не дала Украине вступить в НАТО в 2008 году. Она признала это. Она сказала, что США были за, а Германия, то есть Меркель, посчитала тогда, что ни Украина, ни Грузия еще не готовы. Еще задолго до 2008 года вы говорили и продолжаете это говорить сейчас: если бы Украина была в НАТО, никакого нападения Путина в 2014 году, аннексии Крыма и части Донбасса, а сейчас широкомасштабной войны – не было бы", – отметила Бацман.

"Понимаете, она совершила огромную ошибку, которая вообще-то превратилась в преступление. Дело в том, что, вы знаете, взяла Германия – и ГДР вошла в НАТО. Просто вот так: с вечера на утро. Раз – и все. И оказалось, что ГДР готова. Потому что она под зонтиком ФРГ. А почему-то Украина не готова. А почему Украина не готова? Если Украина этого хочет", – акцентировал Шустер.

По его мнению уже после Оранжевой революции всем было понятно, что украинский народ отстаивает европейские ценности и может стать полноценной частью европейской системы безопасности, что Украина – "настоящий заслон против России".

"Меркель, конечно, наивно в данном случае была уверена, что Путин не пойдет на большое кровопролитие, что он человек, с которым можно договориться. Есть у него склонности ко всяким гадостям, но супергадостей он делать не будет. Это ее все сдерживало", – пояснил Шустер.

Он вспомнил, что после распада СССР речь шла о том, что НАТО расширяться не будет, но тем не менее в него приняли ГДР в составе Германии.

"Мгновенно ГДР стала частью НАТО. Время прошло – и Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия... А ГДР – сразу. А Украина – чем вообще она отличалась? ГДР тоже была на советском вооружении, они учились в советских академиях, руководила всей этой системой Штази точно так же, как и КГБ. Что, в ГДР не было, грубо говоря, предателей, не было советских шпионов или российских шпионов? Ну чем ГДР, по большому счету, отличалась от Украины? Вот я не понимаю. Ничем. Реально ничем", – подчеркнул Шустер.

По его мнению, только политически ГДР отличалась от Украины. Но Украина не оказалась в НАТО, чтобы не испортить экономические отношения с Россией.

"Россия – большой рынок, понимаете ли. Потому что Россия обеспечивает Европу энергетикой. Вот сейчас мы видим, как она обеспечивает, и чем она обеспечивает, и по какой цене. Я говорю – не в долларах или евро, а говорю, по какой цене она обеспечивает. Ну вот Меркель совершила такой... Я к ней испытываю по-человечески очень добрые чувства. Я думаю, что в душе своей она очень хороший человек. Но для политики этого мало. Знаете, хороший парень – это не профессия. Вот тут она реально нанесла ущерб Европе. Настоящий ущерб. И сейчас мы все эти последствия ее ошибки [видим], вот все мы с этими последствиями живем", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Відео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге (на тот момент – ФРГ). Когда она была ребенком, ее родители переехали в Темплин (на тот момент – ГДР). Меркель в 1980-е годы являлась членом районного комитета коммунистической молодежной организации "Союз свободной немецкой молодежи" и секретарем по агитации и пропаганде.

В 2000 году Меркель возглавила партию "Христианско-демократический союз" (ушла с должности в 2018 году), канцлером Германии была с 2005-го по 2021 год. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах.

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. Новым канцлером стал Олаф Шольц.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, Ангела Меркель, Украина, Савик Шустер, НАТО, СССР, ФРГ, КГБ, Алеся Бацман, журналисты, Европа, безопасность, ГДР, интервью
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