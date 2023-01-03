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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Я думаю, что Украина в 2023-м может выйти на границы 1991 года. Но это не будет означать окончания войны

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Шустер: Украина показывает России, что можно пойти по другому пути
Шустер: Украина показывает России, что можно пойти по другому пути
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия может представлять собой проблему для Украины даже после того, как Украина одержит победу. Такое мнение высказал журналист и телеведущий Савик Шустер в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я думаю, что это (выход на границы 1991 года. – "ГОРДОН") очень реально. Но это не будет означать окончания войны. Пока Россия не превратится в нормальную страну, она все время будет создавать проблемы Украине", – сказал он.

Шустер считает, что президент России Владимир Путин не может терпеть Украину в том числе потому, что она дает очень нехороший для него пример, что можно жить иначе, а то, что говорит Путин, ничего не стоит.

"Украина показывает, что можно пойти по другому пути. Если ты считаешь, что выборы фальсифицированы, можно выйти на площадь и получить повторные выборы. Если ты обещал, что пойдешь в Европейский союз, а потом обманываешь людей, то люди выйдут на улицу – и тебя выгонят в итоге. Или ты убежишь. Украина это может. И ему страшно, что, не дай бог, с ним такое произойдет", – сказал он.

Также Шустер отметил, что на данный момент Украине мешает стать частью НАТО тот факт, что она не контролирует на 100% всю свою территорию. По его мнению, если в 2023 году Украина выйдет на границы 1991 года, то ей нужно дать хотя бы план действий по членству в НАТО.

"Но я думаю, что Украина заслужила быть частью НАТО. То, как она защищается, как показывает народную, массовую, коллективную энергию, которой в той же Италии, или Испании, или Франции, или Германии нет. И эта энергия дорогого стоит. Я думаю, что они сообразят рано или поздно. Скорее рано, чем поздно", – сказал он.

Шустер: НАТО лучше вступить в войну против России раньше, чем ждать ядерного удара и получить апокалипсис в Европе. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Также были оккупированы части Донецкой и Луганской областей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Тем не менее россияне захватили почти всю Луганскую область, а также части Донецкой, Херсонской, Запорожской областей.

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ. После этого Путин утвердил ратификацию незаконной аннексии украинских земель.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, НАТО, война России против Украины, границы
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