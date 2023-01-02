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Шустер: Уже сегодня надо задаваться вопросом демографии. Украина должна будет создавать новый человеческий капитал

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Шустер считает, что Украине придется открывать страну для мигрантов
Шустер считает, что Украине придется открывать страну для мигрантов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В связи с войной России против Украины нужно больше думать об украинцах в плане демографии. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер.

"Мы говорим о победе, мы говорим, когда она наступит, мы пытаемся понять, как она наступит, мы пытаемся понять, что такое победа, мы говорим, сколько денег нужно будет, чтобы восстановить Украину – сколько миллиардов, – но мы не говорим часто о людях, о демографии", – отметил он.

Шустер упомянул об исследовании, проведенном "одним из шотландских институтов".

"Есть такая вероятность, что, имея в виду огромное количество беженцев – их 7,5 млн, это женщины и дети в основном, которые вынуждены были бежать от войны, где-то миллион примерно вернулись, но очень многие остаются за рубежом, – возможно, они и не вернутся. Возможно, что даже их мужья после войны могут присоединиться к ним за рубежом, потому что они уже будут обустроены. То есть есть вероятность, что Украина будет страной, где население будет насчитывать, согласно шотландским демографам, около 30 млн людей", – сказал он.

Телеведущий считает, что "это очень мало для того, чтобы восстанавливать страну, чтобы сделать Украину развитой, технологичной, европейской страной".

"Я думаю, что уже сегодня надо задаваться этим вопросом и понимать, что да, есть военный вопрос – самый важный сегодня, нет никакого сомнения, – есть финансовый вопрос, очень важный, потому что государство должно функционировать, но есть и этот вопрос – вопрос людской, вопрос человеческий, вопрос демографический. Надо продумывать будущую демографическую политику Украины", – объяснил Шустер.

По его словам, "все равно Украина должна будет каким-то образом создавать новый человеческий капитал, Украине нужны будут мозги, Украине нужны будут руки, Украине нужны будут ученые".

"И в том числе надо будет открывать страну для иммигрантов. Да, придется это делать. И этим надо заниматься уже сейчас. Надо уже думать про критерии, надо думать о том, какие люди будут восстанавливать Украину. Вот это очень важный момент. Потому что мы должны понимать, что страна потеряет очень много людей. И вот это самая большая трагедия 2022 года: что такая страна, как Украина – страна, которая в центре Европы, которая самая большая по территории страна в Европе, – [...] практически ее инфраструктура уничтожается, ее гражданская вся жизнь уничтожается и, самое главное, людской капитал", – подчеркнул Шустер.

Он привел пример Канады, которая имеет большую территорию и относительно небольшое население (до 40 млн) из-за холодного климата.

"Но Канада очень тщательно подходит к своей иммиграционной политике. Она прекрасно знает, кто нужен, сколько нужно людей. У нее есть очень четкая демографическая стратегия. Вот такая демографическая стратегия должна уже сегодня вырабатываться у Украины. С моей точки зрения, это очень важно", – считает Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Численность населения Украины на 1 сентября 2021 года составляла 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

В опубликованном 26 декабря 2022 года интервью "Радіо Свобода" директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что, по приблизительным подсчетам, численность населения страны можно оценить в 34–35 млн. "Сейчас я говорю о границах 2022 года, то есть перед войной что было. А если с Крымом – это еще 2 млн", – уточнила Либанова. Она добавила, что широкомасштабная война РФ против Украины "очень плохо скажется на населении и демографической ситуации в целом".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Савик Шустер, миграция, Канада, война, статистика, беженцы, иммиграция, украинцы, телеведущий, демография, население
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