Запланированную на 2023 год всеукраинскую перепись населения решили перенести – НАН Украины

Либанова отметила, что, по приблизительным подсчетам, численность населения Украины можно оценить в 34–35 млн Фото: Дмитро Романюк / Facebook

По ее словам, перепись пройдет не ранее чем после окончания войны.

"Во время войны перепись проводить нельзя. И сразу после войны ее тоже нельзя проводить. Я думаю, что если война закончится к середине 2023 года, то в конце 2025 года, возможно, мы сможем ее [перепись] провести", – сказала Либанова.

Она отметила, что, по приблизительным подсчетам, численность населения страны можно оценить в 34–35 млн.

"Сейчас я говорю о границах 2022 года – то есть перед войной что было. А если с Крымом – это еще 2 млн", – уточнила Либанова.

При этом она добавила, что широкомасштабная война РФ против Украины "очень плохо скажется на населении и демографической ситуации в целом".