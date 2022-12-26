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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запланированную на 2023 год всеукраинскую перепись населения решили перенести – НАН Украины

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Либанова отметила, что, по приблизительным подсчетам, численность населения Украины можно оценить в 34 35 млн
Либанова отметила, что, по приблизительным подсчетам, численность населения Украины можно оценить в 34–35 млн
Фото: Дмитро Романюк / Facebook

Запланированная на 2023 год всеукраинская перепись населения в следующем году не состоится. Об этом в опубликованном 26 декабря интервью "Радіо Свобода" заявила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

По ее словам, перепись пройдет не ранее чем после окончания войны.

"Во время войны перепись проводить нельзя. И сразу после войны ее тоже нельзя проводить. Я думаю, что если война закончится к середине 2023 года, то в конце 2025 года, возможно, мы сможем ее [перепись] провести", – сказала Либанова.

Она отметила, что, по приблизительным подсчетам, численность населения страны можно оценить в 34–35 млн.

"Сейчас я говорю о границах 2022 года – то есть перед войной что было. А если с Крымом – это еще 2 млн", – уточнила Либанова.

При этом она добавила, что широкомасштабная война РФ против Украины "очень плохо скажется на населении и демографической ситуации в целом".

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

В январе 2021 года министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн.

Численность населения Украины на 1 сентября 2021 года составляла 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

30 ноября Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум, который, в частности, предусматривает сотрудничество в рамках всеукраинской переписи населения в 2023 году

Украина должна была стать второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Впервые такую перепись проводили в США.

Теги: Украина, перепись, Элла Либанова, демография
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