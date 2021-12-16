Федоров: На перепись населения Украины планировалось потратить 5–6 млрд грн, но благодаря активному онлайн-раунду это будет гораздо дешевле

"Начальный этап – верификация данных во всех базовых реестрах для того, чтобы получить качественные данные, и для того, чтобы убрать дубли из реестров, а реестры между собой качественно обменивались информацией, а демографический реестр был базовым реестром для всех остальных. Это позволит понять реальную ситуацию, сколько людей в стране. Второй этап – это онлайн-раунд, у вас будет возможность зарегистрироваться на портале. Та информация, которая может подтянуться из реестров, уже будет подтянута, чтобы вы ее заново не заполняли. Та информация, которой будет не хватать, – вы сможете ее добавить. Третий этап – переписчики офлайн коммуницируют и ходят по домам. Но это для тех, кто не переписался онлайн. Сейчас не буду детализироваться, потому что мы над этим еще работаем. Количество переписчиков будет гораздо меньше за счет активного онлайн-раунда", – сказал министр.

По его словам, за счет онлайн-раунда проведение переписи будет стоить на порядок меньше, чем ожидалось изначально.

"Посмотрим, но в разы меньше, чем до этого планировалось. А планировалось 5–6 млрд грн. Будет гораздо дешевле. Мы уже сэкономили за счет удешевления технологий, с которыми будут ходить переписчики: планшеты, смартфоны. Мы видим, как сэкономить на разработке информационной системы в три-четыре раза. И если будет большой онлайн-раунд, будет экономия на переписчиках, которые будут ходить по офлайну. Моя задача – сделать перепись в разы дешевле и более технологичной. Перепись будет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка для того, чтобы результаты были максимально качественными и их признали. Я не вижу причин, почему в 2023 году не провести качественную перепись населения, которая будет признана в мире", – подчеркнул Федоров.