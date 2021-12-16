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Федоров: На перепись населения Украины планировалось потратить 5–6 млрд грн, но благодаря активному онлайн-раунду это будет гораздо дешевле

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Федоров: Мы видим, как сэкономить на разработке информационной системы в три-четыре раза
Федоров: Мы видим, как сэкономить на разработке информационной системы в три-четыре раза
Фото из личного архива Михаила Федорова

Запланированная на 2023 год перепись населения Украины будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах. Об этом в опубликованном 16 декабря интервью "ВВС News Україна" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Начальный этап – верификация данных во всех базовых реестрах для того, чтобы получить качественные данные, и для того, чтобы убрать дубли из реестров, а реестры между собой качественно обменивались информацией, а демографический реестр был базовым реестром для всех остальных. Это позволит понять реальную ситуацию, сколько людей в стране. Второй этап – это онлайн-раунд, у вас будет возможность зарегистрироваться на портале. Та информация, которая может подтянуться из реестров, уже будет подтянута, чтобы вы ее заново не заполняли. Та информация, которой будет не хватать, – вы сможете ее добавить. Третий этап – переписчики офлайн коммуницируют и ходят по домам. Но это для тех, кто не переписался онлайн. Сейчас не буду детализироваться, потому что мы над этим еще работаем. Количество переписчиков будет гораздо меньше за счет активного онлайн-раунда", – сказал министр.

По его словам, за счет онлайн-раунда проведение переписи будет стоить на порядок меньше, чем ожидалось изначально.

"Посмотрим, но в разы меньше, чем до этого планировалось. А планировалось 5–6 млрд грн. Будет гораздо дешевле. Мы уже сэкономили за счет удешевления технологий, с которыми будут ходить переписчики: планшеты, смартфоны. Мы видим, как сэкономить на разработке информационной системы в три-четыре раза. И если будет большой онлайн-раунд, будет экономия на переписчиках, которые будут ходить по офлайну. Моя задача – сделать перепись в разы дешевле и более технологичной. Перепись будет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка для того, чтобы результаты были максимально качественными и их признали. Я не вижу причин, почему в 2023 году не провести качественную перепись населения, которая будет признана в мире", – подчеркнул Федоров.

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

В январе министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн.

Кабинет Министров 17 февраля 2021 года одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. В документе предлагается проводить перепись населения раз в 10 лет.

В сентябре 2021 года бюджетный комитет Рады согласовал выделение 82,475 млн грн на подготовку к переписи населения.

Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

30 ноября Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум, который, в частности, предусматривает сотрудничество в рамках всеукраинской переписи населения в 2023 году. Apple также предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless.

Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года, заявил 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания к Верховной Раде. Впервые такую перепись проводили в США.

Теги: Украина, перепись, демография, население, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Минцифры
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