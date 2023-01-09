СБУ разоблачила подпольную ячейку запрещенной Партии Шария в Днепропетровской области

"В результате контрдиверсионных мер в областном центре удалось предотвратить противоправную деятельность регионального "отделения" запрещенной Партии Шария. В ходе обысков в помещениях прокремлевской ячейки обнаружены инструкции по алгоритму действий при провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий. Также злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона", – говорится в сообщении.
Также правоохранители нашли "соглашения" представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.
По данным следствия, "партийную ячейку" организовал выходец из Донецкой области, прибывший в Днепр под видом переселенца.
"Находясь на постоянной связи со скрывающимися за рубежом представителями Шария, он обустроил подпольное отделение "политсилы" в собственном доме. Для конспирации контактировал исключительно с проверенными лицами и максимально скрывал адрес своего проживания. В результате следственно-оперативных действий правоохранители также обнаружили в помещении организатора "подполья" склады с вражескими изданиями, листовками и финансовую "отчетность" по расходам на антиукраинскую деятельность", – сообщили в СБУ.
Открыто уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
В 2012 году пророссийский блогер Анатолий Шарий покинул Украину, скрываясь от уголовного преследования из-за стрельбы в McDonald's в 2011 году. В том же году получил политическое убежище в Литве, впоследствии переехал в Испанию. С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть.
16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
По материалам этого производства инициирован вопрос об экстрадиции Шария из Испании в Украину. По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу российских структур, считают в спецслужбе.
19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией, в том числе Партии Шария.
Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий. С июня 2022-го в Украине начали активно запрещать партии, связанные с Россией, в том числе 16 июня была запрещена Партия Шария.
Об окончательном запрете Партии Шария в Украине СБУ сообщала 6 сентября 2022 года.