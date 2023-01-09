СБУ разоблачила подпольную ячейку запрещенной Партии Шария в Днепропетровской области

"В результате контрдиверсионных мер в областном центре удалось предотвратить противоправную деятельность регионального "отделения" запрещенной Партии Шария. В ходе обысков в помещениях прокремлевской ячейки обнаружены инструкции по алгоритму действий при провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий. Также злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона", – говорится в сообщении.

Также правоохранители нашли "соглашения" представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, "партийную ячейку" организовал выходец из Донецкой области, прибывший в Днепр под видом переселенца.

"Находясь на постоянной связи со скрывающимися за рубежом представителями Шария, он обустроил подпольное отделение "политсилы" в собственном доме. Для конспирации контактировал исключительно с проверенными лицами и максимально скрывал адрес своего проживания. В результате следственно-оперативных действий правоохранители также обнаружили в помещении организатора "подполья" склады с вражескими изданиями, листовками и финансовую "отчетность" по расходам на антиукраинскую деятельность", – сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).