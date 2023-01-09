СБУ сообщила о задержании в Киеве организаторов российской "фабрики троллей"

По данным следствия, в качестве первоисточника подозреваемые использовали Telegram-канал московского пропагандиста Юрия Подоляки – российского блогера, насчитывающего более 2,7 млн подписчиков. Они распространяли его публикации как репосты или под видом "собственных" публикаций в соцсетях, говорится в сообщении.

По данным следствия, подрывную деятельность в Киевской области организовали двое местных жителей, компьютерное оборудование для проведения "информударов" и коммуникации с российскими кураторами установили в собственных домах в столице и в Белой Церкви.

Подозреваемые также пытались привлечь новых участников пропагандистской "ячейки" Кремля, говорится в сообщении. По версии следствия, для увеличения численности аудитории они использовали сотни бот-аккаунтов, от имени которых распространяли и комментировали сообщения с российской пропагандой.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступных действий.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили двум фигурантам из Киева о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников.