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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о задержании в Киеве организаторов российской "фабрики троллей"

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СБУ задержала подозреваемых в распространении российской пропаганды
СБУ задержала подозреваемых в распространении российской пропаганды
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Киберспециалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали прокремлевскую "фабрику троллей" в Киеве, которые распространяли в соцсетях призывы в поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывали военные преступления российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 9 января в Telegram.

По данным следствия, в качестве первоисточника подозреваемые использовали Telegram-канал московского пропагандиста Юрия Подоляки – российского блогера, насчитывающего более 2,7 млн подписчиков. Они распространяли его публикации как репосты или под видом "собственных" публикаций в соцсетях, говорится в сообщении.

По данным следствия, подрывную деятельность в Киевской области организовали двое местных жителей, компьютерное оборудование для проведения "информударов" и коммуникации с российскими кураторами установили в собственных домах в столице и в Белой Церкви.

Подозреваемые также пытались привлечь новых участников пропагандистской "ячейки" Кремля, говорится в сообщении. По версии следствия, для увеличения численности аудитории они использовали сотни бот-аккаунтов, от имени которых распространяли и комментировали сообщения с российской пропагандой.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступных действий.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили двум фигурантам из Киева о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 9 января, в Украине зафиксировано 17 449 преступлений против национальной безопасности.

Теги: СБУ, российская пропаганда, российская агрессия, война России против Украины, задержание, боты
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