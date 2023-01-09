СБУ сообщила о задержании в Киеве организаторов российской "фабрики троллей"

По данным следствия, в качестве первоисточника подозреваемые использовали Telegram-канал московского пропагандиста Юрия Подоляки – российского блогера, насчитывающего более 2,7 млн подписчиков. Они распространяли его публикации как репосты или под видом "собственных" публикаций в соцсетях, говорится в сообщении.
По данным следствия, подрывную деятельность в Киевской области организовали двое местных жителей, компьютерное оборудование для проведения "информударов" и коммуникации с российскими кураторами установили в собственных домах в столице и в Белой Церкви.
Подозреваемые также пытались привлечь новых участников пропагандистской "ячейки" Кремля, говорится в сообщении. По версии следствия, для увеличения численности аудитории они использовали сотни бот-аккаунтов, от имени которых распространяли и комментировали сообщения с российской пропагандой.
Во время обысков по местам жительства подозреваемых правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступных действий.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили двум фигурантам из Киева о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным Офиса генерального прокурора Украины на 9 января, в Украине зафиксировано 17 449 преступлений против национальной безопасности.