СБУ установила российских оккупантов, которые "охотились" на украинских патриотов в Запорожской области

Один из них – командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии. После захвата Мелитополя он был назначен "военным комендантом" оккупационной администрации города.
Как отмечает спецслужба, на этой должности он выполнял задачи Москвы по подавлению движения сопротивления на территории Приазовья. Для этого сформировал карательные отряды, которые проводили массовые облавы на жилье местных жителей. Во время таких "налетов" россияне похищали людей и отвозили их в пыточные "военной комендатуры" России. Там из пострадавших выбивали информацию о местах пребывания украинских патриотов на территории района.
Двое других – сотрудники Махачкалинского отряда милиции особого назначения (ОМОН) управления Росгвардии по Республике Дагестан.
По данным СБУ, в начале оккупации Васильевского района они вошли в состав созданной агрессором "комендатуры" РФ: один стал заместителем руководителя оккупационного органа, а другой – его помощником.
Спецслужба установила, что россияне лично участвовали в незаконных задержаниях и пытках украинцев, применяли к потерпевшим ядовитые химические вещества и электроток и постоянно угрожали убийством близких родственников.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря. В частности, в Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря 2022 года по 4 января 2023 года.