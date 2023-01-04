Оккупанты запретили жителям ряда сел в Запорожской области выходить из дома до 8 января – мэр Мелитополя

Так, по его информации, местных жителей для выезда за пределы населенных пунктов обязали получать пропуска в оккупационных комендатурах.
"При этом оккупанты требуют предоставить личные данные и документы на право собственности на авто", – отметил Федоров.
По его словам, в некоторых селах вблизи временно оккупированного Токмака Запорожской области уже действуют "комендантские дни" – жители не могут выйти на улицу до 8 января. В самом Токмаке такие ограничения будут действовать с вечера 6 января.
"Оккупанты превращают временно занятые территории в резервации. Однако это не поможет им сломать наших людей", – добавил Федоров.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря. В частности, в Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря 2022 года по 4 января 2023 года.
26 декабря захватчики ужесточили административно-полицейские меры в Токмаке: российские военные вместе с коллаборантами обыскивают жилье, проверяют гаджеты и ищут украинских патриотов, сообщал Генштаб ВСУ.