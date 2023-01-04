Оккупанты запретили жителям ряда сел в Запорожской области выходить из дома до 8 января – мэр Мелитополя

Так, по его информации, местных жителей для выезда за пределы населенных пунктов обязали получать пропуска в оккупационных комендатурах.

"При этом оккупанты требуют предоставить личные данные и документы на право собственности на авто", – отметил Федоров.

По его словам, в некоторых селах вблизи временно оккупированного Токмака Запорожской области уже действуют "комендантские дни" – жители не могут выйти на улицу до 8 января. В самом Токмаке такие ограничения будут действовать с вечера 6 января.

"Оккупанты превращают временно занятые территории в резервации. Однако это не поможет им сломать наших людей", – добавил Федоров.