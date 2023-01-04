ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты запретили жителям ряда сел в Запорожской области выходить из дома до 8 января – мэр Мелитополя

В Токмаке оккупанты вводят длительные "комендантские дни" с вечера 6 января, сообщил мэр Мелитополя
В Токмаке оккупанты вводят длительные "комендантские дни" с вечера 6 января, сообщил мэр Мелитополя
Фото: 1news.zp.ua

Российские оккупанты дополнительно ограничивают передвижение по захваченным ими районам Запорожской области. Об этом сообщил 4 января в Telegram мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Так, по его информации, местных жителей для выезда за пределы населенных пунктов обязали получать пропуска в оккупационных комендатурах.

"При этом оккупанты требуют предоставить личные данные и документы на право собственности на авто", – отметил Федоров.

По его словам, в некоторых селах вблизи временно оккупированного Токмака Запорожской области уже действуют "комендантские дни"  жители не могут выйти на улицу до 8 января. В самом Токмаке такие ограничения будут действовать с вечера 6 января.

"Оккупанты превращают временно занятые территории в резервации. Однако это не поможет им сломать наших людей",  добавил Федоров. 

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря.  В частности, в Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря 2022 года по 4 января 2023 года. 

26 декабря захватчики ужесточили административно-полицейские меры в Токмаке: российские военные вместе с коллаборантами обыскивают жилье, проверяют гаджеты и ищут украинских патриотов, сообщал Генштаб ВСУ. 

Теги: оккупация, комендантский час, Запорожская область, комендатура, ограничения, российские военные, российские оккупанты, Иван Федоров, Токмак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
"Фантастически красивая женщина". 52-летняя Шиффер надела платье с вырезом по центру груди
"Фантастически красивая женщина". 52-летняя Шиффер надела платье с вырезом по центру груди
"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном
"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
"Кайф!", "Суперзая". Дорофеева снялась в белом корсете
"Кайф!", "Суперзая". Дорофеева снялась в белом корсете
"Растет цветочек". Опубликовано видео правнучки Богдана Ступки
"Растет цветочек". Опубликовано видео правнучки Богдана Ступки
"Какая красивая". После слухов о беременности Каменских снялась в просторном свитере
"Какая красивая". После слухов о беременности Каменских снялась в просторном свитере
Арестович о Залужном: Валера – как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю
Арестович о Залужном: Валера – как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю
  Пианист Хмара снял клип в Киевском метрополитене. Видео
  Пианист Хмара снял клип в Киевском метрополитене. Видео
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное начали ухаживать старые знакомые
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (267140)
2
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (252740)
3
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (75185)
4
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (74019)
5
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (73495)
6
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (65151)
7
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (64041)
8
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели (40349)
 
 
 
 