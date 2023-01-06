В Запорожской области разоблачили группу изготовителей фальшивых "белых билетов"

По данным следствия, в 2022 году они создали анонимный Telegram-канал, с помощью которого находили мужчин призывного возраста и продавали им фальшивые документы о снятии с воинского учета по состоянию здоровья. Такая "услуга" стоила около $3 тыс.

Во время обысков у подозреваемых изъяты поддельные справки, штампы и печати медицинских и военных учреждений, бланки выводов комиссий, а также оргтехника, на которой они производились.

Подозрение сообщено по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Правоохранители подали в суд ходатайство об избрании им меры пресечения. Кроме того, проверяется причастность к этому делу действующих военнослужащих.