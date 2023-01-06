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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области разоблачили группу изготовителей фальшивых "белых билетов"

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"Услуга" стоила" около $3 тыс.
"Услуга" стоила" около $3 тыс.
Фото: gp.gov.ua

В Запорожской области правоохранители сообщили о подозрении четырем гражданам Украины, которые снабжали мужчин поддельными документами для выезда из страны во время военного положения. Об этом Офис генпрокурора 6 января сообщил в Telegram.

По данным следствия, в 2022 году они создали анонимный Telegram-канал, с помощью которого находили мужчин призывного возраста и продавали им фальшивые документы о снятии с воинского учета по состоянию здоровья. Такая "услуга" стоила около $3 тыс.

Во время обысков у подозреваемых изъяты поддельные справки, штампы и печати медицинских и военных учреждений, бланки выводов комиссий, а также оргтехника, на которой они производились.

Подозрение сообщено по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Правоохранители подали в суд ходатайство об избрании им меры пресечения. Кроме того, проверяется причастность к этому делу действующих военнослужащих.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей задержаны пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: следствие, Запорожская область, военное положение, подозрение, Офис генпрокурора
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