СБУ перекрыла канал уклонистов через молдавскую границу в ЕС.

Задержаны организаторы и участники группы, которые предлагали украинским мужчинам призывного возраста нелегальный выезд с территории Винницкой и Черновицкой областей в Молдову, а дальше "обходными путями" в страны ЕС.

"Один из маршрутов, который дельцы использовали для скрытого выезда – на лодках через местную пограничную реку. Стоимость таких услуг составляла $4,5 тыс.", – говорится в сообщении.

Сумма варьировалась в зависимости от региона проживания и срочности выезда. В состав группы входили граждане Украины и Молдовы.

В СБУ отмечают, что для поиска потенциальных "клиентов" подозреваемые использовали представителей криминальных кругов. Во время обысков правоохранители обнаружили деньги, полученные от уклонистов.

Следствие ведется в рамках уголовного производства, открытого по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).