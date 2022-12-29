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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ перекрыла канал уклонистов через молдавскую границу в ЕС.

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В состав группы, организовавшей выезд, входили граждане Украины и Молдовы
В состав группы, организовавшей выезд, входили граждане Украины и Молдовы
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины совместно со спецслужбой Республики Молдова SIS (Служба информации и безопасности) заблокировала транснациональный канал нелегальной миграции в Евросоюз. Об этом СБУ 29 декабря сообщила в Telegram.

Задержаны организаторы и участники группы, которые предлагали украинским мужчинам призывного возраста нелегальный выезд с территории Винницкой и Черновицкой областей в Молдову, а дальше "обходными путями" в страны ЕС.

"Один из маршрутов, который дельцы использовали для скрытого выезда – на лодках через местную пограничную реку. Стоимость таких услуг составляла $4,5 тыс.", – говорится в сообщении.

Сумма варьировалась в зависимости от региона проживания и срочности выезда. В состав группы входили граждане Украины и Молдовы.

В СБУ отмечают, что для поиска потенциальных "клиентов" подозреваемые использовали  представителей криминальных кругов. Во время обысков правоохранители обнаружили деньги, полученные от уклонистов.

Следствие ведется в рамках уголовного производства, открытого  по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей задержаны пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: СБУ, Молдова, граница, следствие, военное положение
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