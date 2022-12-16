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ВОЙНА В УКРАИНЕ

$8 тыс. за человека: CБУ перекрыла канал нелегального выезда мужчин за границу под видом моряков

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Уклонисты получали поддельные документы о непригодности к военной службе
Уклонисты получали поддельные документы о непригодности к военной службе
Фото: Служба безпеки України / Telegram

В Одесской области задержана подозреваемая в организации выезда из страны украинцев призывного возраста. Об этом Служба безопасности Украины 16 декабря сообщила в Telegram.

По данным следствия, к организации схемы причастна глава местного общественного объединения моряков, которая предлагала потенциальным призывникам оформить фиктивное трудоустройство на иностранных торговых судах. Также женщина, вероятно, снабжала  клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе.

Стоимость таких "услуг" составляла от $7 тыс. до $8 тыс. с человека. Сумма зависела от обстоятельств и срочности зарубежного рейса. Злоумышленнице помогал ее отец, которого подозревают в ведении переговоров и получении денег.

Еще одним участником группы, по версии СБУ, является руководитель местного учебного центра моряков. Он использовал свои связи в больницах для получения фальшивых результатов медосмотра.

"Готовый пакет фейковых документов заказчики получали от курьера. Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и пытались действовать максимально законспирированно", – говорится в сообщении. 

Подозреваемых задержали с поличным при получении $8 тыс. за очередной "белый билет". 

Уголовное производство в отношении организатора схемы, ее отца и руководителя морского учебного центра ведется по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица, юридического лица частного права, независимо от организационно правовой формы) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.  Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей задержаны пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: СБУ, военное положение, Одесская область, война России против Украины, подозрение, моряки
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