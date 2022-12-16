$8 тыс. за человека: CБУ перекрыла канал нелегального выезда мужчин за границу под видом моряков

По данным следствия, к организации схемы причастна глава местного общественного объединения моряков, которая предлагала потенциальным призывникам оформить фиктивное трудоустройство на иностранных торговых судах. Также женщина, вероятно, снабжала клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе.

Стоимость таких "услуг" составляла от $7 тыс. до $8 тыс. с человека. Сумма зависела от обстоятельств и срочности зарубежного рейса. Злоумышленнице помогал ее отец, которого подозревают в ведении переговоров и получении денег.

Еще одним участником группы, по версии СБУ, является руководитель местного учебного центра моряков. Он использовал свои связи в больницах для получения фальшивых результатов медосмотра.

"Готовый пакет фейковых документов заказчики получали от курьера. Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и пытались действовать максимально законспирированно", – говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали с поличным при получении $8 тыс. за очередной "белый билет".

Уголовное производство в отношении организатора схемы, ее отца и руководителя морского учебного центра ведется по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица, юридического лица частного права, независимо от организационно правовой формы) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.