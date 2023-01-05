РФ вторую неделю блокирует эвакуацию через "коридор жизни" в Запорожской области – Лубинец

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram.

Лубинец рассказал о блокировании работы "коридора жизни" в Запорожской области, реагируя на заявление главы Российской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева), выступившего с якобы призывом к "рождественскому перемирию".

"В то время, когда некоторые представители российской стороны озвучивают тезисы о "рождественском перемирии" (речь идет о 6–7 января), реальность показывает, что слово "мир" вообще не имеет ничего общего с РФ. Вот уже вторую неделю российские военные не разрешают эвакуацию через "коридор жизни" в Запорожской области. За это время на территорию свободной Украины по коридору прошел только один человек. Это мужчина, которого, к слову, заставляли стать коллаборантом. А из-за отказа его привезли и высадили в Васильевке, и он пешком шел 15 километров до Каменского", – сообщил Лубинец.

Сейчас, подчеркнул омбудсмен, нет "даже намека на то, что люди смогут уехать по этому коридору хотя бы перед Рождеством".

"Мир уже уверен, что РФ не знает, что такое гуманитарное право и безопасная эвакуация. Украина же не раз проверила высокой ценой, что Россия не соблюдает никаких условий перемирия и никаких договоренностей. И, наверное, скажу то, что на устах у каждого украинца: Украине не нужно перемирие, Украине нужен мир!" – резюмировал он.