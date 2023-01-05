Оккупанты обстреляли село в Запорожской области. Погиб один из сотрудников сельсовета, который вез дрова для мирных жителей

"В результате утреннего артобстрела села Приморское в Степногорской территориальной общине два человека погибли, еще трое получили ранения. Один погибший и один раненый – работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам", – написал глава ОВА.
Он также отметил, что под плотным артиллерийским обстрелом врага вновь оказались города Орехов и Степногорск.
"Горят и разрушаются здания, уничтожается наше культурное достояние", – подчеркнул Старух.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.