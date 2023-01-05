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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли село в Запорожской области. Погиб один из сотрудников сельсовета, который вез дрова для мирных жителей

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По словам Старуха, под плотным артиллерийским обстрелом врага вновь оказались города Орехов и Степногорск
По словам Старуха, под плотным артиллерийским обстрелом врага вновь оказались города Орехов и Степногорск
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты утром 5 декабря обстреляли село Приморское Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"В результате утреннего артобстрела села Приморское в Степногорской территориальной общине два человека погибли, еще трое получили ранения. Один погибший и один раненый – работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам", – написал глава ОВА.

Он также отметил, что под плотным артиллерийским обстрелом врага вновь оказались города Орехов и Степногорск.

"Горят и разрушаются здания, уничтожается наше культурное достояние", – подчеркнул Старух.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Запорожская область, раненые, артиллерия, Орехово, обстрелы, Приморское, погибшие, Александр Старух, российские оккупанты
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