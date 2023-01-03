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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты отняли у фермеров за бесценок 300 тыс. тонн агропродукции – Центр национального сопротивления

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Оккупанты "национализировали" зерно, если фермеры не отдавали его задешево ЦНС
Оккупанты "национализировали" зерно, если фермеры не отдавали его задешево – ЦНС
Фото: pixabay.com

Оккупационная администрация Запорожской области объявила о реализации 300 тыс. тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур в 2022 году. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций Вооруженных сил Украины.

Представители "власти" заявили, что для приема сельскохозяйственной продукции в регионе создано 10 филиалов госпредприятия "Государственный зерновой оператор", которое и затем перепродало зерно.

"На самом деле "государственное зерновое предприятие" – это обычная прокладка. Именно ей по дешевке должны были отдавать зерно фермеры на временно оккупированных территориях, в противном случае зерно "национализировали". Далее эта прокладка уже передавала зерно причастным к оккупантам структурам, и те перепродавали его по рыночным ценам. То есть по факту россияне украли украинское зерно, а всю прибыль забрали гауляйтеры и ставленники Кремля в регионе", – говорится в сообщении.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

По данным Офиса генпрокурора на начало августа, российские оккупанты вывезли из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Николаевской областей в Крым более 650 тыс. тонн зерна. Затем его перевезли для продажи в Турцию, Сирию и Ливан. Правоохранители установили транспортные средства, которые вывозили зерно, и маршруты движения. На 10 российских судов, в том числе на суда "Матрос Позынич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка", в Украине наложен арест.

Для вывоза краденого зерна Украины действует преступная схема, в которой участвуют российские оккупационные войска, а также в основном российские и сирийские суда, сообщил 10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ. По его словам, краденое украинское зерно по этой схеме перевозят через Турцию напрямую в Сирию либо в другие страны Ближнего Востока. Всего в списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, по информации Осташа, 87 сухогрузов.

В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. По данным журналистов, к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти.

Теги: Запорожская область, российская агрессия, война России против Украины, фермеры, российские оккупанты, зерно
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