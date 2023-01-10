В СБУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ разоблачили более 600 российских агентов и шпионов

"За этот период СБУ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства", – говорится в сообщении.
С начала полномасштабной агрессии РФ спецслужба расследует более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них переданы в суд.
"По всем разоблаченным фактам контрразведка Службы безопасности проводит системную работу по привлечению к ответственности всех виновных лиц", – добавили в СБУ.
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Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.